Audi Q6 Sportback e-tron: Δείτε τις τιμές του νέου μοντέλου 

Η Audi επεκτείνει την γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων της με το Q6 Sportback e-tron. Το ισχυρό και εμβληματικό Q6 SUV e-tron συμπληρώνεται με την έκδοση Sportback. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο προοδευτική και σπορ σχεδίαση. Το Q6 Sportback e-tron, διαθέτει τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας PPE (Premium Platform Electric) όσον αφορά στις επιδόσεις, την αυτονομία, την ενεργειακή απόδοση και τη φόρτιση. Η ενεργή υπογραφή ψηφιακού φωτός αντιπροσωπεύει μια μοναδικής σχεδίασης και αισθητικής υλοποίηση, μοναδική για την Audi. Τα ψηφιακά πίσω φώτα OLED δεύτερης γενιάς διαθέτουν έξι πάνελ OLED 360 τμημάτων που χρησιμοποιούν έναν ειδικά αναπτυγμένο αλγόριθμο για τη δημιουργία νέας εικόνας κάθε δέκα χιλιοστά του δευτερολέπτου, δίνοντας στα φώτα μια μοναδική εμφάνιση.

Το εσωτερικό και οι οθόνες

Όπως το Q6 SUV e-tron, το Q6 Sportback e-tron, το A6 e-tron, το A5 και τα μοντέλα του Q5 περιλαμβάνουν ένα νέο concept οθόνης και λειτουργίας, με την πανοραμική οθόνη Audi MMI και την οθόνη επιβατών MMI στο εσωτερικό. Η λεπτή, ανεξάρτητη πανοραμική οθόνη Audi MMI διαθέτει κυρτή σχεδίαση και τεχνολογία OLED. Περιλαμβάνει το ψηφιακό Audi virtual cockpit 11,9” και οθόνη αφής MMI 14,5”. Το ψηφιοποιημένο εσωτερικό συμπληρώνεται από μια προαιρετικά διαθέσιμη οθόνη συνοδηγού MMI 10,9”. Το head-up display επαυξημένης πραγματικότητας (AR) σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στην τεχνολογία οθόνης στην Audi. Επιπλέον, η Audi έχει επεκτείνει σημαντικά τις επιλογές φωνητικού ελέγχου. Ο οδηγός μπορεί να ελέγξει πολλές λειτουργίες του οχήματος χρησιμοποιώντας τον φωνητικό βοηθό της Audi, το Audi assistant.

Οι χώροι

Το Sportback με δυναμική εμφάνιση συνδυάζει την ευρυχωρία ενός SUV με την κομψότητα ενός κουπέ. Σπορ και εκφραστικό, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο διαθέτει χώρο αποσκευών 511 λίτρων και μπροστινό χώρο αποσκευών 64 λίτρων. Όταν η πίσω σειρά καθισμάτων είναι αναδιπλωμένη, ο χώρος αποσκευών αυξάνεται στα 1.373 λίτρα. Το μακρύ μεταξόνιο των 2.899 χιλιοστών προσφέρει άφθονους χώρους στο εσωτερικό, ακόμη και στα πίσω καθίσματα. Η υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.400 κιλά στο Q6 Sportback e-tron quattro3 προσφέρει ασυμβίβαστη καταλληλόλητα για καθημερινή χρήση. Οι διαστάσεις του νέου Q6 Sportback e-tron: Μήκος 4.771 χιλιοστά, πλάτος 1.965 χιλιοστά (χωρίς καθρέφτες) και ύψος 1.665 χιλιοστά (37 χιλιοστά χαμηλότερα από την έκδοση SUV). Χάρη στον αεροδυναμικό σχεδιασμό του αμαξώματος με τιμή αεροδυναμικού συντελεστή cd να είναι 0,26 (έκδοση SUV: 0,28) και τη μεγάλη μπαταρία με μεικτή χωρητικότητα 100 kWh (καθαρή: 94,9 kWh) το Q6 Sportback e-tron performance2 έχει αυτονομία έως και 650 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι το Sportback έχει τη μεγαλύτερη αυτονομία στη γκάμα Q6 e-tron.



Οι κινητήρες οι επιδόσεις και η αυτονομία

Η εισαγωγική έκδοση του ηλεκτρικού Sportback εξασφαλίζει σίγουρη οδηγική απόδοση. Το Q6 Sportback e-tron με ισχυ 252 hp (185 kW) και ροπή 450 Nm, επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 7,0 δευτερόλεπτα στη λειτουργία Launch Control.

Ο ηλεκτροκινητήρας του Audi Q6 Sportback e-tron performance2 δίνοντας κίνηση στους πίσω τροχούς έχει ισχύ 306 hp (225 kW) και επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 6,6 δευτερόλεπτα στη λειτουργία Launch Control. Με ισχύ 388 hp (285 kW), το Q6 Sportback e-tron quattro3 χρειάζεται 5,9 δευτερόλεπτα για να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h.

Η πιο ισχυρή έκδοση, το SQ6 Sportback e-tron διαθέτει ισχύ 490 hp (360 kW) με τους δύο ηλεκτρικούς κινητήρες στον μπροστινό και τον πίσω άξονα και φτάνει τα 100 km/h σε μόλις 4,3 δευτερόλεπτα στη λειτουργία Launch Control. Η μεγάλη μπαταρία (μεικτή: 100 kWh - καθαρή: 94,9 kWh) του Audi Q6 Sportback e-tron performance2 προσφέρει αυτονομία έως και 650 χιλιόμετρα. Ενώ το εισαγωγικό μοντέλο e-tron με μπαταρία μεικτής χωρητικότητας 83 kWh (καθαρή: 75,8 kWh) έχει αυτονομία έως και 540 χιλιόμετρα. Το τετρακίνητο μοντέλο διανύει έως και 630 χιλιόμετρα, ενώ το τετρακίνητο SQ6 Sportback e-tron1 έχει αυτονομία 603 χιλιόμετρα. Όλες οι εκδόσεις του Q6 Sportback έχουν μέγιστη ταχύτητα 210 km/h. Το SQ6 Sportback e-tron1 έχει αντίστοιχη στα 230 km/h.

Ο χρόνος φόρτισης

Η εξελιγμένη θερμική διαχείριση της μπαταρίας υψηλής τάσης και το ηλεκτρικό σύστημα 800 volt προσφέρουν εντυπωσιακή απόδοση φόρτισης. Για παράδειγμα, το Audi Q6 Sportback e-tron performance χρειάζεται μόνο δέκα λεπτά σε σταθμό ταχείας φόρτισης για να φορτίσει αυτονομία έως και 265 χιλιομέτρων με μέγιστη ισχύ φόρτισης 270 kW υπό ιδανικές συνθήκες. Η μπαταρία υψηλής τάσης χρειάζεται μόνο 22 λεπτά για να φορτίσει από 10% έως 80%. Το SQ6 φορτίζει επίσης έως και 270 kW, ενώ οι εκδόσεις με κίνμηση στους πίσω τροχούς φορτίζουν σε σταθμό ταχείας φόρτισης έως και 260 kW (με μπαταρία 100 kWh) ή 225 kW (με μπαταρία 83 kWh).

Η οδική συμπεριφορά

Ο σχεδιασμός του συστήματος διεύθυνσης και ο έλεγχός του μέσω νέου λογισμικού, σε συνδυασμό με τον νέο μπροστινό άξονα, δίνουν συνεχώς στον οδηγό σημαντικά περισσότερη πληροφόρηση μέσω του τιμονιού για την τρέχουσα κατάσταση οδήγησης και τις συνθήκες του δρόμου, ενισχύοντας περαιτέρω την ευελιξία του Sportback. Το κινητήριο σύστημα εξασφαλίζει εξαιρετική μεταβλητή κατανομή τετρακίνησης συνολικά και είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό που βελτιώνει τη δυναμική οδήγησης του Q6 Sportback e-tron. Οι διαφορετικές διαστάσεις των ηλεκτροκινητήρων στον μπροστινό και τον πίσω άξονα στην έκδοση με τετρακίνηση, επιτρέπουν κατανομή ροπής με έμφαση πίσω ακόμη και υπό πλήρες φορτίο. Το νέο σύστημα παθητικής απόσβεσης FSD (Frequency Selective Damping) κάνει το Audi Q6 Sportback e-tron να αγκαλιάζει το δρόμο.

Πέντε αστέρια στο Euro NCAP και "Best in Class" για την ασφάλεια των παιδιών

Το Q6 e-tron βραβεύτηκε με την υψηλότερη βαθμολογία πέντε αστέρων από το Euro NCAP (European New Car Assessment Program), τον διάσημο Ευρωπαϊκό οργανισμό προστασίας των καταναλωτών. .

Κυκλοφορία στην αγορά και τιμές

Το νέο Q6 Sportback e-tron1 και το νέο SQ6 Sportback e-tron1 κατασκευάζονται υπό συνολικά ουδέτερες ως προς τον άνθρακα συνθήκες στο κεντρικό εργοστάσιο της Audi στο Ingolstadt. Τα νέα μοντέλα Q6 Sportback e-tron1 & SQ6 Sportback e-tron1 θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα στα τέλη Απριλίου και είναι διαθέσιμα για παραγγελία με τις παρακάτω τιμές:





