Δοκιμάζουμε το ολοκαίνουργιο MINI Cooper C

Το MINI Cooper C είναι ένα μοντέλο για το οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, καθώς ο δημιουργός του ήταν Έλληνας ο Αλέξανδρος Ισιγώνης. Mε το ΜΙΝΙ κατάφερε να γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία της αυτοκίνησης. Μάλιστα το σχέδιο του ήταν τόσο πετυχημένο που στο πέρασμα των χρόνων κανένας δεν τόλμησε να το αλλάξει.

Ακόμη και στην νέα γενιά του το MNI Cooper κρατάει ακριβώς την ίδια σχεδιαστική φυσιογνωμία με τα προηγούμενα μοντέλα. Όμως είναι μεγαλύτερο, ομορφότερο και σαφώς πιο δυναμικό στην εμφάνιση ακόμη και από την προηγούμενη γενιά του.



Η παρουσία του νέου MINI Cooper C καθορίζεται από την σχεδιαστική φιλοσοφία "less is more", Κομψές γραμμές, καθαρές επιφάνειες με ισορροπημένες αναλογίες που δείχνουν καθαρά την ταυτότητα του μοντέλου.Η εμβληματική σχεδίαση του μπροστινού μέρους καθορίζεται από το κοντό καπό με τα γνωστά στρογγυλά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led και την οκτάγωνη μάσκα ψυγείου η οποία φτάνει μέχρι το κάτω μέρος του προιφυλακτήρα.

Ανάλογα με την έκδοση συμπεριλαμβάνονται τα προαιρετικά φώτα στροφής, τα οποία προσδίδουν σαφώς καλύτερη πλευρική ορατότητα ενώ υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία διαφορετικά σχέδια φωτισμού.

Η πιο χαρακτηριστική εξωτερική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο βρίσκεται στα πίσω φωτιστικά σώματα που πλέον είναι τριγωνικά και έχουν ως σχέδιο την Αγγλική σημαία θυμίζοντας το ένδοξο παρελθόν του αυττοκινήτου. Τα φωτιστικά σώματα ενώνονται με μια μαύρη φάσα όπου στεγάζεται η ονομασία του μοντέλου.

Επίσης το γράμμα «C» καθορίζει την ύπαρξη θερμικού κινητήρα που ξεχωρίζει από την καθαρά ηλεκτρική έκδοση. Στο πλαινό μέρος τα «φουσκωμένα» φτερά του προσδίδουν ακόμη πιο macho εμφάνιση.



Η πετυχημένη συνταγή δεν έχει αλλάξει ούτε στο εσωτερικό εκεί όπου η υψηλή ποιότητα κατακσκευής γίνεται άμεσα αντιληπτή. Το ταμπλό με απλές πιο καθαρές γραμμές έχει στο κέντρο την πρώτη παγκοσμίως κυκλική λεπτή οθόνη OLED. Με διάμετρο 240 mm έχει πολλαπλές λειτουργίες.

Είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων αλλά και ο κόμβος πλουσίων συστημάτων πληροφόρησης, ψυχαγωγίας και υποστήριξης, με δυνατότητα ενσωμάτωσης Head-up-Display, το οποίο υπήρχε στο μοντέλο μας. Μάλιστα είναι ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει.

Την ίδια στιγμή η λειτουργία MINI Experience Mode αλλάζει τα πανέμορφα γραφικά και τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και το ηχητικό περοιβάλλον του cockpit ανάλογα με τη διάθεσή σου.Το τιμόνι είναι και αυτό δείγμα νεανικής σχεδίασης καθώς εκτός από τις δυο ακτίνες υπάρχει και μια τρίτη η οποία είναι μια υφασμάτινη τανία.

Το σύστημα πολυμέσων και ψυχαγωγίας ανταποκρίνεται αστραπιαία σε κάθε πάτημα. Στην κεντρική κονσόλα, υπάρχουν δύο θύρες USB type C ενώ σε μια κάθετη επιφάνεια τοποθετείς το smartphone σου για επαγωγική φόρτιση . Μάλιστα για να παραμένει σταθερό υπάρχει και ειδικός μικρός ιμάντας συγκράτησης.



Ο εξοπλισμός ακόμη και στην βασική έκδοση Essential Trim είναι πολύ πλούσιος και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληθώρα συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης που βασίζονται σε ραντάρ και κάμερες .Οι 12 ultrasonic αισθητήρες προστατεύουν περιμετρικά το αυτοκίνητο, Σε προστατεύουν ακόμη και όταν είσαι σταματημένος και ετοιμάζεσαι να βγεις, με την λειτουργία Safe Exit προειδοποιώντας τους άλλους οδηγούς που πλησιάζουν ότι οι επιβάτες του MINI Cooper C που είιναι σταθευμευμένο ότι ετοιμάζουν να ανοίξουν τις πόρτες.

Υπάρχουν ακόμη συστήματα όπως είναι η προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα ,η διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας, η ανίχνευση τυφλού σημείου και η κάμερα οπισθοπορείας με το προηγμένο Parking Assistant. Τέλος η αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας και ο έλεγχος της απόστασης από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα κάνουν ακόμη πιο εύκολη την ζωή του οδηγού.Ο κλιματισμός είναι αυτόματος δύο ζωνών ενώ μέσω του κινητού τηλεφώνου ενεργοποιείς την υπηρεσία ελέγχου των λειτουργιών του αυτοκινήτου.



Πάντως η πληθώρα λειτουργιών σε αναγάζει να αφιερώθει ένας χρόνος προσαρμογής από τον οδηγό για την απρόσκοπτη χρήση του την ώρα που κινείται.Οι φωνητικές εντολές γίνονται με τη χρήση του «Spike», ενός ψηφιακού βοηθού ο οποίος οπτικοποιείται με την κόμικ φιγούρα βρετανικού μπουλντόγκ.

Επιπλέον επικρατεί η απλότητα στο εσωτερικό όσον αφορά τους διακόπτες οι οποίοι είναι σε μια σειρά και μέσω αυτών εκτελείς τις πιο βασικές λειτουργίες. O ένας είναι σαν κλειδί που περιστρέφεται και εκκινεί τον κινητήρα . Δεύτερος είναι για το κιβώτιο ταχυτήτων, τρίτος για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χειρόφρενου, τέταρτος για την ένταση του ηχοσυστήματος και ο τελευταίος για την επιλογή των προγραμμάτων λειτουργίας του συστήματος «Experience Modes».

Τα προγράμματα οδήγησης που μεταμορφώνουν το MINICooper C προσδίδοντας οικονομία ή σπορτίβικη συμπεριφορά, καλύπτοντας τις ανάγκες του ανήσυχου οδηγού. Για παράδειγμα η επιλογή «Green» είναι προσανατολισμένη στην εξοικονόμηση βενζίνης ενώ η επιλογή «Go-Kart» ...θεριεύει τον κινητήρα, δίνοντας μεγαλύτερη πληροφόρηση στο σύστημμα διεύθυνσης και πιο σκληρές ρυθμίσεις στις αναρτήσεις. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η αλλαγή στα προγράμματα οδήγησης διαφοροποεί και το χρώμα της οθόνης αλλά και του εσωτερικού φωτισμού.



Όσον αφορά την άνεση και τους εσωτερικούς χώρους θα σταθούμε στα χαμηλά δερμάτινα καθίσματα με την πολύ καλή πλευρική στήριξη, η οποία γίνεται εμφανής στις κλειστές καμπές του δρόμου.Επιπλέονυπ΄'αρχουν και ηλεκτρικές ρυθμίσεις που αν μη τι άλλο ανεβάζουν τα επίπεδα της άνεσης

Μας άρεσε και η διπλή πανοραμική οροφή με το σκίαστρο για τον ήλιο. Στο δεύτερο ζητούμενο που είναι οι χώροι , οι επιβάτες στα πίσω καθίσματα δεν θα έχουν τον «αέρα» που επιθυμούν. Πάντως ποτέ δεν ήταν αυτό το προσόν στην τρίθυρη έκδοση όλα τα χρόνια.

Για τις αποσκευές τους είναι διαθέσιμα 210 λίτρα. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων τα οποία διαιρούνται σε αναλογία 60:40, ο χώρος αποσκευών ανέρχεται στα 725 λίτρα. Για τους... αριθμολάτρεις οι διαστάσεις είναι: Μήκος / Πλάτος / Ύψος: 3.876/1.744/1.452 χλστ. 2.495 χλστ. μεταξόνιο.



Όμως πάμε στο μοτέρ που«φυσάει». Στην «καρδιά» του MINI Cooper της δοκιμής μας είχαν τοποθετήσει έναν υπερτροφοδοτούμενο τρικύλινδρο κινητήρα 1,5 TwinPower Turbo που αποδίδει 156 ίππους στις 4.900-6.500 σ.α.λ. με την ροπή των 230 Nm να εμφανίζεται στην κλίμακα 1.500- 4.600 σ.α.λ. Η κίνηση μεταφέρεται στους μπροστινούς τροχούς μέσω ενός επτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη.

Αλλάζει η διάθεση σου όταν το οδηγείς.Επίσης, στο κιβώτιο έχει και την επιλογή «L» μέσω τις οποίας οι σχέσεις του γίνονται πιο «κοντές» και σου επιτρέπουν να επιταχύνεις πιο γρήγορα αλλά και να μην καταφύγεις στα φρένα όταν κινείσαι σε κατηφόρες..

Πατάς το δεξί πεντάλ το κιβώτιο αλλάζει τις σχέσεις άμεσα και με ομαλό τρόπο από χαμηλά λόγω ροπής ενώ στο Go kart πρόγραμμα , τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο άμεσα. Aπότομα πάτημα του δεξιού πεντάλ και το MINI Cooper C ανεβάζει στροφές και ρυθμούς, με ένα ωραίο θόρυβο από την πλευρά του υπερτροφοδοτούμενου τρικύλινδρου βενζινοκινητήρα.

Μέσα σε 7,7 δευτερόλεπτα καλύπτονται τα 0-100 χλμ./ώρα, με την βελόνα του στροφόμετρου να ανεβαίνει στα 225 χλμ./ώρα. Όλα αυτά από ένα μοτέρ μόλις 1,5 λίτρων, για να μην ξεχνίομαστε .Όμως υπάρχει και η χαλαρή οδήγηση με την μέση κατανάλωση να πλησιάζει τα 5,9 λίτρα της εργοστασιακής, τιμή που ικανοποιεί. Σε πιο γρήγορους ρυθμούς η μέση κατανάλωση κυμάνθηκε μεταξύ 7,5 -8 λίτρα /100 χλμ. Εκπομπές CO2: 133 γρμ./χλμ.

«Του αρέσει να στρίβει» Με αυτές τις λέξεις θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το MINI Cooper C το οποίο αξίζει πολλά μπράβο στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς. Οι μηχανικοί της MINI έδωσαν σφιχτή ρύθμιση στις αναρτήσεις, με αποτέλεσμα το αμάξωμα να μην γέρνει στις κλειστές στροφές. Σε βοηθά να διατηρείς άμεσα τον έλεγχο, με το σύστημα διεύθυνσης να έχει όχι απλά το σωστό βάρος αλλά να δίνει συνέχεια εξαιρετική πληροφόρηση για την θέση των τροχών.

Αν έχεις οδηγήσει Go Kart καταλαβαίνεις τι εννούμε .Αν ψάχνουμε για κάποια «ανωμαλία» θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον καπως αυξημένο θόρυβο κύλισης ο οποίος όμως είναι αποτέλεσμα και των ρυθμίσεων της ανάρτησης.Είναι πάντως χαρακτηριστικό των MINI και προσωπικά δεν μας ενόχλησε, ειδικά όταν το αντίβαρο είναι η οδική συμπεριφορά. Βέβαια στην εξαιρετική οδική συμπεριφορά συνεισφέρει και το ιδιαίτερα στιβαρό πλαίσιο που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι το αυτοκίνητο αποτελείται από ένα μόνο κομμάτι.

Την ίδια σταθερότητα παρουσιάζει το MINI Cooper C και στον ανοιχτό δρόμο όπου ταξιδεύει με εντυπωσιακή σταθερότητα .Όταν γίνει η υπερεκτίμηση κατάστασης έρχονται τα ηλεκτρονικά συστήματα για να διορθώσουν τα κακώς κείμενα .Το σύστημα πέδησης έχει πολύ καλή απόδοση, επιβραδύνοντας και ακινητοποιώντας το αυτοκίνητο προσφέροντας με έντονο τρόπο το απαραίτητο αίσθημα ασφαλείας.



Το MINI Cooper C είναι ιδέα. Είναι τρόπος ζωής. Είναι μόδα .Είναι διαχρονικό. Άρεσε και αρέσει και θα αρέσει καθώς οι σχεδιαστές δεν χαλάνε την πετυχημένη συνταγή που το έχει κάνει τόσο αγαπητό. Η νέα γενιά είναι καλύτερη από ποτέ, με οικολογικό πρόσημο στο εσωτερικό και με υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Οδική συμπεριφορά - υπόδειγμα, εξοπλισμός άνεσης και ασφαλείας πλούσιος , κατασκευή με την υπογραφή της BMW και μοτέρ που όπως είπαμε «φυσάει». Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε από 25.550 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ



