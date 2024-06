BMW Joyland 2024: Η BMW Σειρά 1 παρουσιάστηκε με φαντασμαγορικό τρόπο

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος η ξεχωριστή εκδήλωση BMW Joyland – The Only 1 που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Ιουνίου 2024 στο Anassa City Events στην ‘καρδιά’ της Αθήνας. Η ΒΜW Joyland αποτελεί πλέον αγαπημένο τριήμερο θεσμό για όλους τους οδηγούς και λάτρεις της μάρκας BMW στην Ελλάδα προσφέροντας στιγμές απόλυτης απόλαυσης και χαράς μέσα από συναρπαστικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους.

Για να σηματοδοτήσει την έναρξη του μοναδικού αυτού event αλλά και τον εορτασμό των 20 χρόνων παρουσίας στην Ελλάδα, το BMW Group Hellas αποκάλυψε σε αποκλειστική πανελλαδική πρεμιέρα τη δυναμική νέα BMW Σειρά 1 την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024, σε μία φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική, εκπλήξεις και εκλεκτούς προσκεκλημένους, πελάτες, συνεργάτες, εκπρόσωπους από τα ΜΜΕ και επώνυμους καλεσμένους.

Πρωτοπόρος της οδηγικής απόλαυσης στην premium compact κατηγορία εδώ και 20 χρόνια, η νέα BMW Σειρά 1 εισέρχεται στην 4η γενιά της με εντυπωσιακή δυναμική σχεδίαση, καινοτόμες τεχνολογίες και ευρεία γκάμα κινητήριων συνόλων που αποδίδουν μέχρι και 300 hp. Το νέο μοντέλο έχει τιμή έναρξης στα 28.960 ευρώ και ήδη από την βασική του έκδοση, προσφέρει ένα πλήρες, πλούσιο πακέτο εξοπλισμού που την καθιστά ασυναγώνιστη επιλογή στο περιβάλλον της κατηγορίας του. Στην 20χρονη πορεία της στην Ελληνική αγορά, η BMW Σειρά 1 έχει αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό και αυτό αντικατοπτρίζεται με καταγεγραμμένες πωλήσεις που φτάνουν τις 22.660 μονάδες.

Το καλωσόρισμα της βραδιάς έκανε η πολυτάλαντη τραγουδίστρια Αντωνία Καούρη ερμηνεύοντας pop επιτυχίες με τη συνοδεία πιάνου, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκαν το γνωστό δίδυμο παρουσιαστών, Fipster (Φίλιππος Ιωάννου) και Κωνσταντίνος Βασάλος, όπου έδωσαν το έναυσμα για την αποκάλυψη της νέας BMW Σειράς 1. Αμέσως μετά, η λαμπερή ηθοποιός και παρουσιάστρια, Ευγενία Σαμαρά, πραγματοποίησε απρόσμενη είσοδο στη σκηνή και μοιράστηκε την εμπειρία της με όλες τις γενιές της BMW Σειράς 1, προκαλώντας υψηλό ενθουσιασμό στους καλεσμένους.

Θέλοντας να μάθει περισσότερες πληροφορίες για το νέο μοντέλο και την 20χρονη επιτυχημένη ιστορία του, η Ευγενία προσκάλεσε στο stage τον κύριο Christopher Puth, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του BMW Group Hellas, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Σήμερα γράφουμε ιστορία καθώς το BMW Group Hellas ιδρύθηκε την ίδια περίοδο που λανσαρίστηκε η πρώτη γενιά της BMW Σειράς 1, πριν από 20 χρόνια. Αν με ρωτάτε τι έχει αλλάξει, θα έλεγα τα πάντα και συγχρόνως τίποτα, καθώς η καινοτομία, η κορυφαία ποιότητα και η καθαρή οδηγική απόλαυση εξακολουθούν να είναι η Νο. 1 προτεραιότητά μας, όπως πριν από 20 χρόνια. Σήμερα, η ειδική αυτή επέτειος είναι μια γιορτή όχι μόνο για το παρελθόν αλλά και για το Μέλλον, το οποίο μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα είναι πολλά υποσχόμενο για το BMW Group. Το επόμενο έτος, λανσάρουμε την Neue Klasse, μια νέα κατηγορία πρωτοποριακών μοντέλων BMW που θα είναι πλήρως ηλεκτρικά, εξαιρετικά ψηφιακά με πρωτοφανή χαρακτηριστικά και θα παράγονται με καθαρή ενέργεια».

Στη συνέχεια, η βραδιά ‘απογειώθηκε’ με τον δημοφιλή καλλιτέχνη, Γιώργο Σαμπάνη, που ερμήνευσε αγαπημένες μουσικές επιτυχίες.Κατά το διήμερο event που συνεχίστηκε στις 15 & 16 Ιουνίου, περισσότεροι από 1.400 επισκέπτες της BMW Joyland – The Only 1 είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη νέα BMW Σειρά 1 και να ενημερωθούν για όλα τα προϊοντικά χαρακτηριστικά της από τον Product & Pricing Manager του BMW Group Hellas, Νίκο Καψή.

Επιπλέον, οι επισκέπτες έζησαν μία πολυσύνθετη εμπειρία BMW σε κάθε σημείο της BMW Joyland – The Only 1 αφού είδαν από κοντά δημοφιλή μοντέλα όπως τις BMW iX1, iX2, X4 & X5, Μ2 & Μ4 Touring, νέα μοντέλα όπως τις BMW i5 & i5 Touring, πολυτελή ηλεκτρικά μοντέλα όπως τις BMW iΧ & i7 αλλά και μία από τις 500 συλλεκτικές BMW XM Label Red. Περισσότεροι από 200 επισκέπτες βιώσαν την οδηγική εμπειρία αγαπημένων μοντέλων BMW & BMWi μέσα από Test Drives απόστασης 65 χιλιομέτρων.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες Χρηματοδότησης & Leasing BMW, τα γνήσια αξεσουάρ M Performance, αλλά και τις επιλογές προϊόντων BMW Lifestyle. Ξεχωριστή παρουσία στην BMW Joyland – The Only 1 είχε και η BMW Motorrad με το επαναστατικό αμιγώς ηλεκτρικό scooter BMW CE 02. Για τους μικρούς φίλους της BMW, στην BMW Joyland – The Only 1 υπήρχε ειδικά διαμορφωμένος χώρος για δημιουργική απασχόληση υπό την καθοδήγηση ειδικών.

Μετά την εκδήλωση της Αθήνας, η νέα BMW Σειρά 1 θα ταξιδέψει σε 7 πόλεις ανά την Ελλάδα, και μέσα από ένα συναρπαστικό roadshow που επιφυλάσσει εκπλήξεις, θα παρουσιαστεί από το Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων BMW στους πελάτες και φίλους της BMW.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο