Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος των τελικών του F1 In Schools

Την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής στην Αθήνα, η πρώτη φάση των τελικών αγώνων πίστας του Πανελλήνιου Διαγωνισμού F1 in Schools 2023 για δημοτικά.Σε αυτή συμμετείχαν 13 ομάδες από την κεντρική και νότια Ελλάδα. Η δεύτερη φάση των τελικών αγώνων πίστας θα διενεργηθεί το Σάββατο 17 Ιουνίου 2023, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια στην Θεσσαλονίκη, με την συμμετοχή ομάδων από την Βόρεια Ελλάδα.

Ο Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος F1 in Schools σε Ελλάδα και Κύπρο, Δημήτρης Πολυματίδης, δήλωσε σχετικά: «Το F1 in Schools είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα διαθεματικά προγράμματα στο κόσμο, εγκεκριμένο και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα βοηθά τα παιδιά στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω των τεχνολογιών STEM και να καλλιεργήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως αυτή της κριτικής σκέψης, συνεργασίας, επικοινωνίας, δημιουργικότητας και επίλυσης προβλήματος. Στο F1 in Schools για Δημοτικά συμμετέχουν παιδιά ηλικίας από Γ’ έως ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, τα οποία μαζί με τις προαναφερόμενες δεξιότητες αποκτούν και γνώσεις Φυσικής και Μηχανικής. Επίσης, μαθαίνουν να σχεδιάζουν σε Η/Υ και να κατασκευάζουν μικρογραφίες μοντέλων Formula 1 από χαρτόνι».

