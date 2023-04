Ford: Aποκαλύπτουμε όλο το σχέδιο της για την μείωση ρύπων

Νέα δεδομένα δείχνουν ότι η Ford βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη ουδετερότητας ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα το αργότερο μέχρι το 2050 σε όλα τα οχήματα, τις λειτουργίες και την εφοδιαστική αλυσίδα της. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος ενδέχεται να μειωθούν έως και 60% για τους καταναλωτές που οδηγούν ένα ηλεκτρικό όχημα Ford σε σχέση με ένα παρόμοιο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Από το 2017 έως το 2022, η Ford μείωσε τις εκπομπές ρύπων από τις εγκαταστάσεις παραγωγής της κατά 40%. Το 2022, το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποίησε ήταν απαλλαγμένη από άνθρακα.Η Ford διενήργησε 30 ελέγχους προμηθευτών σε επιλεγμένες αλυσίδες εφοδιασμού, σε όλα τα στάδια εξόρυξης που σχετίζονται με κρίσιμα ορυκτά τα οποία προορίζονται για την κατασκευή μπαταριών και έλεγξε τα συστήματα διαχείρισης νικελίου, λιθίου και κοβαλτίου με τη δέουσα επιμέλεια.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η Ford εγκαινιάζει ττο Road to Better, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Στην Ευρώπη, η Ford εγκαινιάζει ειδικούς ιστότοπους Road to Better σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο για να μοιραστεί πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και να καταδείξει την πρόοδο

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο