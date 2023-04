BMW XM: Η Ναόμι Κάμπελ στο τιμόνι της

Η επικοινωνία για το λανσάρισμα της νέας BMW XM ,το πρώτο αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων με σύστημα κίνησης M HYBRID, θα ξεκινήσει από την BMW σε συνεργασία με ισχυρούς, ανεξάρτητους και επιτυχημένους δημιουργούς. Πρώτη και σημαντική: η Ναόμι Κάμπελ.

Με αυτήν ως συνδημιουργό, η παγκόσμια επικοινωνία για το λανσάρισμα της BMW XM στην αγορά με το σλόγκαν «Τόλμησε να είσαι εσύ» ("Dare to be You") εστιάζει σε μία νέα διάσταση αυτοπεποίθησης, εκφραστικού lifestyle και εξασφαλισμένης εξατομίκευσης.

«Το σλόγκαν της BMW M ‘Τόλμησε να είσαι εσύ’ με προσέλκυσε αμέσως γιατί περιγράφει ακριβώς τη στάση αυτοπεποίθησης που είναι απαραίτητη για την πρόοδο και τη θετική αλλαγή», σχολιάζει η Ναόμι Κάμπελ. Με την ισχυρή της αίσθηση όσον αφορά την αισθητική και το ντιζάιν, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στα προσεχή projects. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, ένα μοναδικό μοντέλο της BMW XM, σχεδιασμένο από την ίδια, θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του 2023.

Διαχρονικό είδωλο και αφοσιωμένη υπέρμαχος της κοινωνικής αλλαγής, η Ναόμι Κάμπελ ανήκει στην ελίτ των σταρ της πασαρέλας για τους οποίους επινοήθηκε ο όρος supermodel. Γεννημένη στη Βρετανία από Τζαμαϊκανούς γονείς, η Ναόμι αξιοποιεί την παρουσία της σε διεθνείς επιδείξεις μόδας για να υποστηρίξει τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία στο χώρο της μόδας.

Παράλληλα με την καριέρα της στις πασαρέλες υψηλής ραπτικής, η Ναόμι Κάμπελ είναι εδώ και καιρό επιτυχημένη ως ηθοποιός, σχεδιάστρια και επιχειρηματίας. Επιπλέον, υποστηρίζει διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της UNESCO αλλά και της νέας πρωτοβουλίας EMERGE που στόχο έχει την προώθηση των δημιουργικών ταλέντων του αύριο, η οποία το 2022 επικεντρώθηκε κυρίως στην επόμενη γενιά ταλέντων στο χώρο του πολιτισμού στην αφρικανική ήπειρο.

Η BMW XM θα κάνει το ντεμπούτο της στις παγκόσμιες αγορές αυτοκινήτου την άνοιξη του 2023 .Το σύστημα M HYBRID της BMW XM, που προέρχεται από τους αγώνες αντοχής και χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής, αποδίδει ισχύ 480 kW/653 hp. Ως ειδικό μοντέλο BMW XM Label Red και με μέγιστη ισχύ 550 kW/748 hp, θα γίνει μάλιστα το ισχυρότερο όχημα ευρείας παραγωγής που έχει εγκριθεί ποτέ για χρήση στο δρόμο στην 50χρονη ιστορία της BMW M GmbH, από το φθινόπωρο του 2023.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο