MINI: Ένα ροζ MINI Electric για τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού (25 Οκτωβρίου 2022), η Βρετανική μάρκα ολοκληρώνει στο The Ellinikon Experience Park ένα σημαντικό ταξίδι που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου με τη διοργάνωση Greece Race for the Cure. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση η οποία αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους αγώνες δρόμου που έχουν στόχο την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, η MINI ως υπερήφανος χορηγός δρομέων, ‘έτρεξε’ για καλό σκοπό με την ομάδα MINI DRIVERS OF CHANGE.

Ένα μοναδικό ροζ MINI Electric βρισκόταν σε ειδικά διαμορφωμένο stand της ΜΙΝΙ, στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γράψουν πάνω του το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης και ελπίδας, προς όλες τις γυναίκες που δίνουν την προσωπική τους μάχη.

Το ξεχωριστό μοντέλο που πλέον αποτελεί έκθεμα αισιοδοξίας και δύναμης, βρίσκεται στο The Ellinikon Experience Park μέχρι τις 31 Οκτωβρίου για να το δουν οι επισκέπτες του πάρκου και να μοιραστούν το δικό τους μήνυμα ελπίδας ενάντια στον καρκίνο του μαστού.Η MINI θα συνεχίσει να κάνει βήματα για καλούς σκοπούς καθώς πιστεύει ότι ‘IT TAKES MINI STEPS TO CREATE SOMETHING BIG’.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο