Pirelli: Πάει στην έδρα της με τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας 

Η Formula 1 επιστρέφει στην Ίμολα έναν από τους δυο εντός έδρας αγώνες για την Pirelli (μαζί με τη Μόντσα). Για το Grand Prix της Εμίλια Ρομάνα επιλέχθηκαν οι μεσαίες γόμες της γκάμας C2, C3 και C4: P Zero λευκή/σκληρή, P Zero κίτρινη/μέση και P Zero κόκκινη/μαλακή αντίστοιχα. Πρόκειται για τον ίδιο συνδυασμό γομών που είχε γίνει και πέρυσι στην Ίμολα παρότι οι γόμες είναι διαφορετικές στην νέα γενιά ελαστικών 18 ιντσών.



Τα ελαστικά είναι ολοκαίνουργια αλλά η πίστα της Ίμολα είναι ακριβώς ίδια με πέρυσι, με μια αίσθηση στενής διαδρομής, παλιάς σχολής. Η άσφαλτος έχει στρωθεί το 2011, οπότε η επιφάνεια μετά από 11 χρόνια είναι σχετικά τραχιά. Γι’ αυτό και δεν ακολουθήθηκε η πρακτική με τη μεγαλύτερη απόσταση (κενό) ανάμεσα στη μέση και στη μαλακή γόμα που είδαμε στην Αυστραλία πριν δυο βδομάδες: Η πιο ώριμη επιφάνια στην Ίμολα παράγει περισσότερη πρόσφυση οπότε τα ελαστικά ζεσταίνονται ευκολότερα, χρειάζεται λοιπόν μια πιο ανθεκτική επιλογή μαλακής γόμας.

Στην Ίμολα θα γίνει ο πρώτος αγώνας σπριντ φέτος με τους κανόνες να είναι διαφορετικοί από πέρυσι καθώς προσφέρονται περισσότεροι βαθμοί (βαθμολογούνται οι πρώτοι 8 με τον πρώτο να παίρνει 8 βαθμούς και τον όγδοο 1). Από φέτος η pole position χρεώνεται σ’ αυτόν που θα κινηθεί ταχύτερα την Παρασκευή στις κατατακτήριες δοκιμές και αυτός ο οδηγός θα λάβει το βραβείο Pirelli Pole Position. Οι κανονισμοί των ελαστικών είναι ίδιοι με πέρυσι: Αντί για 13 σετ ελαστικών θα είναι διαθέσιμα 12 σετ ελαστικών. Αυτά περιλαμβάνουν 2 σετ P Zero λευκής/σκληρής γόμας, τέσσερα σετ P Zero κίτρινης/μέσης γόμας και έξι σετ P Zero κόκκινης/μαλακής γόμας. Επιπρόσθετα οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους έξι σετ Cinturato πράσινα ενδιάμεσα ελαστικά και τρία σετ Cinturato μπλε βρόχινα ελαστικά που θα είναι διαθέσιμα σε περίπτωση βροχής.

