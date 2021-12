Formula 1 STC Grand Prix Σαουδικής Αραβίας-Προεπισκόπιση  

Η Pirelli επέλεξε τις τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας της για την πρώτη επίσκεψή στην νέα διαδρομή εντός πόλης, της Τζέντα. Η Σαουδική Αραβία είναι η 34η χώρα που φιλοξενεί αγώνα. Η Pirelli έφερε τη γόμα C2 ως P Zero λευκή σκληρή, τη γόμα C3 ως P Zero κίτρινη μέση και τη C4 ως P Zero κόκκινη μαλακή: πρόκειται για τον πιο δημοφιλή συνδυασμό φέτος.

Η Τζέντα είναι η δεύτερη νέα πίστα για φέτος μετά από το Κατάρ πριν δυο βδομάδες. Οι δυο διαδρομές είναι τελείως διαφορετικές όσον αφορά στη φόρτιση των ελαστικών, το Κατάρ είναι μια από τις πιο απαιτητικές πίστες στο ημερολόγιο όσον αφορά στα πλευρικά φορτία. Η Τζέντα είναι άγνωστη περίπτωση, μόλις ολοκληρώθηκε και υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα για να βασιστούν. Αυτά τα λίγα στοιχεία σε συνδυασμό με τις προσομοιώσεις των ομάδων δείχνουν πως οι τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας είναι η καλύτερη επιλογή για τη Τζέντα και θα ταιριάζουν καλά στις απαιτήσεις της πολύ γρήγορης και με συνεχή ροή διαδρομής που διαρκεί 50 γύρους.

Η πίστα σχεδιάστηκε από το γνωστό αρχιτέκτονα Hermann Tilke και βρίσκεται στην παραλία Corniche της Τζέντα. Είναι η πρώτη διαδρομή εντός πόλης μετά το Μπακού τον Ιούνιο. Η διαδρομή των 6,174km – που βρίσκεται κατά μήκος της ακτής – είναι η μεγαλύτερη εντός πόλης στο ημερολόγιο και η δεύτερη μεγαλύτερη γενικά, μετά το Σπα. Επίσης θα είναι και μια από τις πιο γρήγορες με τη μέση ωριαία ταχύτητα να υπολογίζεται πάνω από 250km/h σύμφωνα με τις προσομοιώσεις. Μόνο η Μόντσα γνωστή ως «Ναός της Ταχύτητας έχει μεγαλύτερη μ.ω.τ.

Η Τζέντα είναι νυχτερινός αγώνας θα διεξαχθεί υπό το φως των προβολέων όπως και ο προηγούμενος και ο επόμενος αγώνας – οι τρεις τελευταίοι της σεζόν – η εκκίνηση θα δοθεί στις 20:30 τοπική ώρα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο