Ποια ελαστικά Pirelli επέλεξαν στην Formula 1 VTB Ρωσικό Grand  Prix  

Δυο εβδομάδες αφότου χρησιμοποιήθηκαν οι τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας στο Mugello, η Pirelli φέρνει τώρα τις τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας της, για το Sochi: τη C3 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη C4 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη C5 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Η λεία άσφαλτος του Sochi οδήγησε σ’ αυτή την επιλογή, η διαδρομή φημίζεται ως σχετικά εύκολη, για τα ελαστικά. Ο καιρός είναι γενικά ήπιος στο Sochi και δεν υπάρχουν πολλές στροφές με υψηλά φορτία. Οπότε οι τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας P Zero F1 είναι ιδανική επιλογή.



Τα χαρακτηριστικά της διαδρομής

Η άσφαλτος στο Sochi στρώθηκε το 2014, από τότε έχει σταδιακά ωριμάσει ως την τελική της μορφή. Παραταύτα η διαδρομή συνεχίζει να φημίζεται για τα χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης που παρέχει. Η επιλογή ελαστικών είναι ένα επίπεδο πιο μαλακή από την αντίστοιχη περσινή όπου είχαν επιλεγεί οι γόμες C2, C3 και C4. Οι περισσότεροι οδηγοί έκαναν μια αλλαγή το 2019: Μόνο 5 από τους 15 που τερμάτισαν, σταμάτησαν δυο φορές, αλλά έπαιξε σημαντικό ρόλο σ’ αυτό, η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας.



Η πιο απαιτητική στροφή είναι σίγουρα η 3: Μια παρατεταμένη αριστερή καμπή 750 μέτρων που καταπονεί ιδιαίτερα το εμπρός δεξιά ελαστικό. Στην υπόλοιπη διαδρομή υπάρχουν αργές ή μέσες στροφές 90 μοιρών που δίνουν στο Σότσι την αίσθηση αγώνα πόλης (η διαδρομή διέρχεται γύρω από το Ολυμπιακό Πάρκο).