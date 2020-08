Η Ducati Diavel 1260 στο Good Design Show Europe 2020 στην Αθήνα  

Μία Ducati Diavel 1260, φιγουράρει ανάμεσα στα εκθέματα του Good Design Show Europe 2020, που διοργανώνεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και θα διαρκέσει μέχρι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Η βραβευμένη πέρσι με Red Dot Design Award ως Best of the Best μοτοσυκλέτα, κατέκτησε και το Good Design Award στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, αποδεικνύοντας την οικουμενική αποδοχή του ξεχωριστού της design. Το δημιούργημα του Stefano Tarabusi, από το Centro Stile Ducati, εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή, κατακτώντας επάξια το βραβείο.



Το Good Design βραβεύει κάθε χρόνο σχεδιαστές για την αρτιότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία των έργων τους. Πρόκειται για ταλαντούχους δημιουργούς που εργάζονται είτε μεμονωμένα είτε στα σχεδιαστικά τμήματα εταιρειών και προωθούν το σχέδιο ως την τέχνη της εξέλιξης, την τέχνη ενός καλύτερου μέλλοντος. Το 2020, το Good Design γιορτάζει τα 70 χρόνια από την ίδρυσή του με μία αφιερωματική έκθεση με τίτλο Good Design Show Europe 2020 και έχει επιλέξει την Αθήνα και το The European Centre, για την επετειακή εκδήλωση.



Το Good Design Show Europe 2020 φιλοξενείται στο The European Centre, Μητροπόλεως 74, Αθήνα, έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2020, με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Η έκθεση για το υπόλοιπο του Αυγούστου είναι ανοικτή Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 12.00 -18.00 ενώ το Σεπτέμβριο και μέχρι τη λήξη της θα είναι ανοικτή και τα Σαββατοκύριακα, τις ίδιες ώρες.

Τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών, με βασική προτεραιότητα των διοργανωτών τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Στον εκθεσιακό χώρο θα μπορούν να εισέλθουν ταυτόχρονα έως και 20 άτομα.