Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη συμβάλλει στην μείωση της υπογεννητικότητας 

Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη, μετρώντας σχεδόν έναν αιώνα ηγετικής παρουσίας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και το χώρο της αυτοκίνησης στην Ελλάδα, και θέλοντας να αφήσει το αποτύπωμά του συμβάλλοντας καθοριστικά και με ουσιαστικό τρόπο στην επίλυση του τεράστιου προβλήματος της υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, στηρίζει εμπράκτως από το 2018 τη μη κερδοσκοπική εταιρεία HOPEgenesis στο πλαίσιο του προγράμματος «Με Όχημα την Ελπίδα!» και με ενθουσιασμό ανακοινωνεί τον ερχομό 3 ακόμη παιδιών από τις αρχές του 2020 στο νησί της Αλοννήσου.

Έχοντας υιοθετήσει το νησί της Αλοννήσου, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη έχει αναλάβει την κάλυψη όλων των εξόδων παρακολούθησης της εγκυμοσύνης του συνόλου των εγκύων γυναικών του νησιού, τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου και τοκετού καθώς και όλα τα έξοδα μεταφοράς και φιλοξενίας τους προσφέροντας ασφάλεια στις γυναίκες που ήδη κυοφορούν. Παράλληλα, μέσα από ενημερωτικές δράσεις, ομιλίες και επί τόπου συναντήσεις, βοηθά να διαδοθεί το μήνυμα ενθάρρυνσης για την απόκτηση παιδιού σε όλες τις ενδιαφερόμενες μέλλουσες μητέρες των μη προνομιούχων αυτών περιοχών.

Το 2019, το πρόγραμμα είχε πολύ μεγάλη επιτυχία καθώς με τη στήριξη του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη γεννήθηκαν 6 παιδιά (3 αγόρια και 3 κορίτσια), ενώ έως και τον Ιούνιο του 2020 έχουν ήδη γεννηθεί άλλα 3 παιδιά (2 κορίτσια και 1 αγόρι) και αναμένονται οι γεννήσεις ακόμα 2 παιδιών μέσα στο 2020.

Ταυτόχρονα ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκης, ως επίσημος εισαγωγέας και διανομέας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, φορτηγών, λεωφορείων, και μηχανημάτων και εκπροσωπώντας εδώ και δεκαετίες καταξιωμένους, διεθνείς κατασκευαστές όπως Honda Motor Co. Ltd, Mitsubishi Motors Corporation, Volvo, Komatsu Ltd., Massey Ferguson κ.ά., διαθέτει στην ομάδα της HOPEgenesis αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις της στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενημερώνουν, να ευαισθητοποιούν και να εκπαιδεύουν τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς για το μείζον ζήτημα της υπογεννητικότητας, καθώς και για το πρόγραμμα δράσης της οργάνωσης.

Στο νησί της Αλοννήσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., διαπιστώνεται ένα αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα το 2016 καταγράφηκαν 26 θάνατοι και μόλις 14 γεννήσεις, ενώ το 2017 καταγράφηκαν 25 θάνατοι και μόνο 11 γεννήσεις. Ο πληθυσμός της Αλοννήσου, σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή του 2011, ανέρχεται σε 2.750 κατοίκους, που θα πει ότι έπρεπε να αναμένουμε 27-28 γεννήσεις ανά έτος, αλλά ο μέσος όρος γεννήσεων των 4 τελευταίων ετών είναι μόνο 14.