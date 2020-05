Αυτή είναι η νέα BMW Σειρά 5

Η νέα BMW Σειρά 5 Sedan, όπως και η νέα BMW Σειρά 5 Touring θα διατίθενται με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης. Η χρήση ήπιας υβριδικής τεχνολογίας με μίζα-γεννήτρια επεκτείνεται σε όλα τα οχήματα με τετρακύλινδρο ή εξακύλινδρο κινητήρα. Η γκάμα των plug - in υβριδικών θα περιλαμβάνει αρχικά πέντε μοντέλα. Η τεχνολογία eDrive τώρα διατίθεται επίσης με τη νέα BMW Σειρά 5 Touring και σε συνδυασμό με εξακύλινδρο εν σειρά κινητήρα.



Από το φθινόπωρο του 2020, η τελευταία γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive θα συνδυάζεται με τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα για χρήση όχι μόνο στην BMW 530e Sedan αλλά και στη νέα BMW 530e Touring .Ο κινητήρας αποδίδει μέγιστη ισχύ 184 hp, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας παράγει 109 hp. Η συνδυασμένη ισχύς των δύο μονάδων μπορεί να αυξηθεί στιγμιαία μέχρι τα 215 kW/292 hp χάρη στη λειτουργία XtraBoost. Η ηλεκτρική αυτονομία κυμαίνεται μεταξύ 58 και 62 χιλιομέτρων για τη νέα BMW 530e Touring και 53 – 56 km για τη νέα BMW 530e xDrive Touring.



Η άφιξη της νέας BMW 545e xDrive Sedan το φθινόπωρο του 2020 θα διευρύνει περαιτέρω τη γκάμα plug-in υβριδικών εκδόσεων. Σε αυτό το μοντέλο, ο ηλεκτροκινητήρας 109 hp συνδυάζεται με ένα straight-six βενζινοκινητήρα που αποδίδει 286 hp, για συνολική συνδυασμένη ισχύ 394 hp. Η νέα BMW 545e xDrive Sedan πετυχαίνει ηλεκτρική αυτονομία 54 – 57 km. Η ψηφιακή υπηρεσία BMW eDrive Zone διατίθεται με τα plug-in υβριδικά μοντέλα στάνταρ. Αυτή η μοναδική λειτουργία αλλάζει αυτόματα σε πλήρως ηλεκτρικό πρόγραμμα όταν το όχημα εισέρχεται σε «περιβαλλοντική ζώνη».



Η ήπια υβριδική τεχνολογία, που λανσαρίστηκε για πρώτη φορά στα μοντέλα BMW 520d και BMW 520d xDrive το φθινόπωρο του 2019, θα προσφέρει τώρα αυξημένες επιδόσεις σε συνδυασμό με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και βελτιωμένη οδηγική άνεση σε όλες τις τετρακύλινδρες και εξακύλινδρες εκδόσεις της νέας BMW Σειράς 5. Η τοποθέτηση μιας εξαιρετικά ισχυρής μίζας-γεννήτριας 48V και μιας δεύτερης μπαταρίας επιτρέπει σημαντική αύξηση της ποσότητας ενέργειας που ανακτάται και αποθηκεύεται κατά το φρενάρισμα. Αυτή η ενέργεια χρησιμοποιείται όχι μόνο για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος αλλά και για μείωση του φορτίου του κινητήρα εσωτερικής καύσης και αύξηση της ισχύος του συστήματος κίνησης.

Εκτός από τον V8 κινητήρα 530 hp του κορυφαίου μοντέλου BMW M550i xDrive Sedan η νέα BMW Σειρά 5 διατίθεται με τρεις ακόμα κινητήρες βενζίνης και τρεις diesel που παράγουν από 184 hp έως 340 hp. Όλοι οι κινητήρες συνεργάζονται με οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic, στάνταρ. Το ευφυές σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive προσφέρεται στάνταρ ή προαιρετικά για όλες τις εκδόσεις με εξαίρεση το μικρότερο βενζινοκινητήρα.



Από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στο εσωτερικό είναι το σύστημα απεικόνισης και ελέγχου, που τώρα περιλαμβάνει προαιρετική οθόνη Control Display 12,3”. Επιπλέον, με το BMW Operating System 7 προσφέρονται τώρα οι υπηρεσίες του προσωπικού βοηθού BMW Intelligent Personal Assistant. Η προσθήκη προαιρετικών συστημάτων υποβοήθησης όπως Steering & Lane Control Assistant – με Active Navigation και νέα λειτουργία αυτόματης δημιουργίας λωρίδας έκτακτης ανάγκης – προάγει σημαντικά τη νέα BMW Σειρά 5 στο δρόμο για την αυτόνομη οδήγηση.

Μία γκάμα προηγμένων συστημάτων πλαισίου έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει είτε την ευελιξία και τις επιδόσεις, είτε την οδηγική άνεση. Ανάρτηση M Sport, ανάρτηση Adaptive M και ανάρτηση Adaptive M Professional συμπεριλαμβανομένης λειτουργίας active roll stabilisation υπάρχουν στη λίστα προαιρετικού εξοπλισμού. Η τελευταία έκδοση του προαιρετικού Integral Active Steering μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργία υποβοήθησης κατά τους ελιγμούς, περιστρέφοντας τους πίσω τροχούς ανάλογα με τις απαιτήσεις ακόμα και με ταχύτητες κάτω από 3 km/h. Κόκκινες δαγκάνες διατίθενται τώρα εναλλακτικά αντί των μπλε ως οπτική διαφοροποίηση των φρένων M Sport.



Τα συστήματα υποβοήθησης που διατίθενται για τη νέα BMW Σειρά 5 αφενός αναβαθμίζουν την οδηγική άνεση σε μακρινές διαδρομές, αφετέρου αυξάνουν την ασφάλεια σε περιπτώσεις που ο οδηγός δεν έχει καθαρή εικόνα. Το σύστημα Lane Departure Warning που περιλαμβάνεται στο προαιρετικό Driving Assistant διαθέτει επίσης επιστροφή στη λωρίδα κυκλοφορίας μέσω υποβοήθησης διεύθυνσης. Το αναβαθμισμένο Steering και Lane Control Assistant που αποτελεί τμήμα του νέου πακέτου Driving Assistant Professional διαθέτει επίσης Active Navigation. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί δεδομένα πλοήγησης για να εντοπίζει εκ των προτέρων πότε θα χρειαστεί μία αλλαγή λωρίδας, κάτι που γίνεται εύκολα με τη λειτουργία υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας (Lane Change Assistant). Μία νέα λειτουργία με την ονομασία “automatic formation of emergency lane” (αυτόματη δημιουργία λωρίδας έκτακτης ανάγκης), παρεμβαίνει για να καθοδηγήσει το αυτοκίνητο στην πλέον κατάλληλη πλευρά της λωρίδας σε ανασχέσεις της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο.



Η γκάμα λειτουργιών του Parking Assistant έχει επεκταθεί με την προσθήκη του reversing assistant (υποβοήθηση οπισθοπορείας), που αναλαμβάνει τον έλεγχο διεύθυνσης όταν το αυτοκίνητο κινείται με όπισθεν για αποστάσεις έως 50 m. Το νέο Drive Recorder προσφέρει στους οδηγούς τη δυνατότητα λήψης και αποθήκευσης βίντεο της περιοχής πέριξ του οχήματος. Και η νέα τρισδιάστατη απεικόνιση της γύρω περιοχής στον πίνακα οργάνων προσφέρει μία αναβαθμισμένη συνολική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης της κυκλοφορίας, της κατάστασης των συστημάτων υποβοήθησης και των προτεινόμενων ενεργειών.



Τόσο το στάνταρ BMW Live Cockpit Plus όσο και το προαιρετικό BMW Live Cockpit Professional φέρνουν το νέο BMW Operating System 7 στη BMW Σειρά 5, μαζί με πολλές επιπλέον ψηφιακές υπηρεσίες. Εκτός από τον υπολογισμό διαδρομών και τις ώρες άφιξης με αξιοσημείωτη ταχύτητα και ακρίβεια, και την ενημέρωση των δεδομένων κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο σε σύντομα διαστήματα, το νέο σύστημα πλοήγησης BMW Maps που βασίζεται στο cloud επιτρέπει επίσης στους οδηγούς να εισάγουν οποιαδήποτε λέξη όταν επιλέγουν έναν προορισμό. Το BMW Intelligent Personal Assistant με περισσότερες λειτουργίες διατίθεται επίσης τώρα με τη νέα BMW Σειρά 5, στάνταρ. Η στάνταρ λειτουργία Ενσωμάτωσης Smartphone είναι τώρα συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto. Η εφαρμογή Remote Software Upgrade (απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού) είναι ένα ακόμα νέο στοιχείο που επιτρέπει την αναβάθμιση λειτουργιών και την προσθήκη ψηφιακών υπηρεσιών στο αυτοκίνητο ασύρματα (over the air).