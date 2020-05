Δείτε το ηλεκτρικό ασθενοφόρο της Nissan  

Η Nissan Motor Co. Ltd και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Τόκιο ανακοίνωσαν μια νέα προσθήκη στο στόλο ασθενοφόρων του σταθμού της Πυροσβεστικής στο Ikebukuro, με το πρώτο Nissan NV400 Zero Emission (EV) Ασθενοφόρο της Ιαπωνίας .Το όλο εγχείρημα είναι το αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας μεταξύ της Nissan, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Τόκιο και της Μητροπολιτικής Κυβέρνησης του Τόκιο.

Η ένταξη του πρώτου ασθενοφόρου EV στο στόλο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Τόκιο αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας “Zero Emission Tokyo”, της Mητροπολιτικής Kυβέρνησης του Τόκιο.

Το Nissan EV Ambulance είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρικό φορείο που προσφέρει ευκολία στον χειρισμό, για το πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Χάρη στο σύστημα κίνησης EV, τα επίπεδα θορύβου και κραδασμών στο όχημα είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με ένα θερμικού κινητήρα όχημα, συμβάλλοντας στη μείωση των σχετικών αρνητικών επιπτώσεων κατά την μεταφορά των ασθενών, αλλά και για το προσωπικό που χειρίζεται, εν κινήσει, ευαίσθητο εξοπλισμό.



Δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου (33 κιλοβατωρών) υποστηρίζουν τις λειτουργίες του EV, με μια πρόσθετη μπαταρία (8 kWh) που επιτρέπει μεγαλύτερη χρήση του ηλεκτρικού εξοπλισμού και του συστήματος κλιματισμού. Το ασθενοφόρο μπορεί επίσης να μετατραπεί σε κινητή πηγή ενέργειας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (για παράδειγμα λόγω φυσικών καταστροφών). Χάρη στη φύση ενός EV, το Nissan EV Ασθενοφόρο είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση από άποψη κόστους-φόρτισης και συντήρησης. Το Nissan EV Ασθενοφόρο βασίζεται στο αμάξωμα ενός Nissan NV400 που έχει μετατραπεί για την περίσταση από την Autoworks Kyoto, σε πλήρη συμμόρφωση με τους σχετικούς Ιαπωνικούς κανονισμούς. Ο στιβαρός και πρακτικός θάλαμος του ασθενοφόρου αναπτύχθηκε από την Gruau, μια μεγάλη Ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής αμαξωμάτων οχημάτων έκτακτης ανάγκης.