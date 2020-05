Γιατί σας συμφέρει να πάρετε Mitsubishi τον Μάιο

Με τα προωθητικά προγράμματα της Mitsubishi Motors τώρα υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης των παρακάτω μοντέλων με σημαντικά οφέλη:

Νέο Spacestar MY20 όλες οι εκδόσεις Έκπτωση 250 €

Eclipse Cross Inform 2WD MT MY19 Έκπτωση 1250 €

Eclipse Cross Inform 2WD MT MY20 Έκπτωση 500 €

Eclipse Cross Invite 4WD CVT MY20 Έκπτωση 500 €

Eclipse Cross Intense Plus 4WD CVT MY19 Έκπτωση 1250 €

Eclipse Cross Intense Plus 4WD CVT MY20 Έκπτωση 500 €

Eclipse Cross Invite Plus 4WD ΜΥ19 CVT Έκπτωση 2300 €

Outlander PHEV Έκπτωση 2500 €



Επίσης, οι πελάτες Mitsubishi Motors απολαμβάνουν τα παρακάτω οφέλη:

5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση

5 χρόνια δωρεάν Οδική Βοήθεια

8 χρόνια εγγύηση υβριδικής μπαταρίας

5 χρόνια εγγύηση γνήσιων αξεσουάρ