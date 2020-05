Η Hyundai επεκτείνει τη συνεργασία με το Μουσείο Van Gogh στο Άμστερνταμ 

Η Hyundai Motor επέκτεινε τη συνεργασία της με το Μουσείο Van Gogh για τουλάχιστον δύο χρόνια. Αυτή η συνεργασία θα επιτρέψει τη διοργάνωση μιας Ημέρας Κινητικότητας της Hyundai, που θα επικεντρωθεί στο να καταστήσει το μουσείο πιο προσβάσιμο, καθώς και να υποστηρίξει τη συνέχιση της ενέργειας Van Gogh on the Road. Το κοινό πάθος για τον Vincent van Gogh αποτέλεσε ισχυρή βάση για τη συνεργασία της Hyundai με το Μουσείο Van Gogh. Η εταιρεία αναγνωρίζει επίσης τη ζωτική σημασία της βιωσιμότητας, όπως και το Μουσείο Van Gogh. Η συνεργασία θα συμβάλει στις βασικές δραστηριότητες του μουσείου.

Η Hyundai αποτελεί συνεργάτη του Μουσείου Βαν Γκογκ από το 2016 και θα συνεχίσει μέχρι το 2022. Η συνεργασία με το Μουσείο Βαν Γκογκ συνδυάζεται με το όραμα της Hyundai να ενισχύει κορυφαία διεθνή μουσεία με σκοπό την ενοποίηση του σχεδιασμού και της τέχνης. Η Hyundai έχει ήδη συνάψει ανάλογες συνεργασίες με την Tate Modern στο Λονδίνο, το Μουσείο Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες (LACMA) και το Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης στη Σεούλ της Κορέας.

Το Μουσείο Van Gogh θα συνεργαστεί με την Hyundai στην οργάνωση της Ημέρας Κινητικότητας της Hyundai που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου2020, εάν το επιτρέπει η κατάσταση. Αυτή η ειδική μέρα θα επικεντρωθεί στην προσβασιμότητα, μια βασική αξία και των δύο οργανισμών. Το μουσείο θα συνεργαστεί με τη Hyundai στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για διάφορες ομάδες-στόχους που επικεντρώνονται σε αυτό το θέμα. Εκτός από αυτές τις δραστηριότητες, η υποστήριξη της Hyundai θα διευκολύνει την κορεατική μετάφραση του οδηγού πολυμέσων και του μουσείου.

Το Van Gogh on the Road θα συνεχιστεί με τα μοντέλα IONIQ Electric και KONA Electric.Η Hyundai έχει ήδη διαθέσει διάφορα μοντέλα EVs Hyundai IONIQ και KONA Electric στο Μουσείο Van Gogh. Αυτά τα αυτοκίνητα «ντύθηκαν» με εμβληματικά αριστουργήματα του Vincent van Gogh και ένα από τα αυτοκίνητα ακολούθησε τα βήματα του Van Gogh καθώς ταξίδεψε - πλήρως ηλεκτρικά - στο Παρίσι στο πλαίσιο του έργου Van Gogh on the Road. Κατά την επέκταση της συνεργασίας, η Hyundai προσφέρει για άλλη μια φορά δύο μοντέλα στο μουσείο: τα πιο πρόσφατα, πλήρως ηλεκτρικά IONIQ Electric και KONA Electric, «ντυμένα» με τα εμβληματικά έργα «Almond Blossom» και «Sunflowers» του Van Gogh.

Με περισσότερους από 200 πίνακες ζωγραφικής, σχεδόν 500 σκίτσα και σχεδόν όλες τις επιστολές του, το Μουσείο Van Gogh στο Άμστερνταμ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του Vincent van Gogh στον κόσμο. Η μόνιμη συλλογή μεταφέρει τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι στη ζωή και το έργο του Van Gogh και των συγχρόνων του. Κάθε χρόνο, το μουσείο καλωσορίζει περισσότερους από 2,1 εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο και προσεγγίζει εκατομμύρια περισσότερους οπαδούς μέσω Facebook, Twitter, Instagram, YouTube και LinkedIn. Το Μουσείο Van Gogh είναι το πιο κοινωνικά συναρπαστικό μουσείο στον κόσμο.