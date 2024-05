Πέντε ζώδια που είναι εξαρτημένα από τον έρωτα

Κι όμως! Υπάρχουν συγκεκριμένα ζώδια που δε μπορούν χωρίς τον έρωτα και μάλιστα έχουν ένα είδος εξάρτησης. Δες αναλυτικά πιο κάτω τα ζώδια αυτά.

Ιχθύες

Ο Ιχθύς εύκολα ερωτεύεται, εύκολα ξε-ερωτεύεται, να το λέμε κι αυτό! Αγαπάει με πάθος, με λάθος και όσα δάκρυα κι αν πέσουν από τα ματάκια του, άλλα τόσα θα κυλήσουν από χαρά όταν βρει καινούργιο έρωτα. Θυσία να γίνει και χαλί να τον πατήσεις, αλλά αν το κάνεις, κακό να σε έβρει.

Καρκίνος

Θα σου δώσει μια ευκαιρία, κι άντε και μια δεύτερη, γιατί χαζό είσαι και δεν ξέρεις πως να αγαπάς σαν σκύλος, όπως εκείνος! Συνδέεται βαθιά με τα συναισθήματα του και επιθυμεί διακαώς να συνδεθείς κι εσύ, ασύνδετο, βλαμμένο, ον. Κι αν δεν το κάνεις, την καρδούλα του θα σκίσεις, αλλά έχει συνηθίσει τον πόνο. Πάρτα όλα κι ας μην τα αξίζεις!

Ζυγός

Αχ, το ζώδιο της Αφροδίτης, της αγάπης, την ομορφιάς και της αρμονίας, που μόνο αρμονία κι ισομετρία δεν έχει στον έρωτα, αφού πέφτει με τα μούτρα, τα θέλει όλα, τα δίνει όλα και στο τέλος, αντικρύζει έναν κόσμο σκληρό κι άδικο, που θέλει εκείνος να τα χάνει όλα και όταν κερδίζει, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον επόμενο στόχο. I said what I said!

Κριός

Φωτιά που τα καίει όλα, φωτιά του πάθους και της βιασύνης, που όμως δεν σταματά για να σκεφτεί, γιατί ο έρωτας θέλει τόλμη και να τον αρπάζεις από τα κέρατα. Κι αν το πράγμα στραβώσει, δεν πειράζει, φέρτε του τον λογαριασμό, θα τον πληρώσει και θα δώσει και γερό φιλοδώρημα! Ο Κριός ερωτεύεται γρήγορα, αλλά πρόσεξε μην σε ξε-ερωτευτεί, από… βιασύνη ή βαρεμάρα!

Λέων

Θέλει να νιώσει το αίμα στις φλέβες του να κυλάει με ορμή και να καίγεται από έρωτα. Μισές αγάπες και λογικές προσεγγίσεις, δεν υπάρχουν για το Λιοντάρι. Μα φορά, εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Ή τα καίμε όλα στην φωτιά του έρωτα και τα κάνουμε πυρκαγιά ή καθόμαστε και κλωσάμε τα αυγά μας και ζούμε ήρεμα κι ωραία. Δεν είναι άσχημο το ήρεμα κι ωραία, αλλά δεν έχει… ένταση και πάθος!

