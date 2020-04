Κορωνοϊός: Τρόποι για να ανέβουμε ψυχολογικά

Σύνταξη: Γεωργία Τελεβάντου

Ελπίζω η καραντίνα να σε βρίσκει καλά και να περνάς όμορφα. Προσωπικά, νιώθω αρκετές στιγμές μέσα στη μέρα ότι όλο αυτό δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα και πως είμαστε όλοι χαρακτήρες ενός βιντεοπαιχνιδιού. Αν μου έλεγε κάποιος πριν από έναν μήνα, πως η ζωή μας, η καθημερινότητά μας θα άλλαζε τόσο πολύ, δε θα τον πίστευα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα έλεγα ότι είναι τρελός. Αυτός ο «αόρατος εχθρός» όσο και αν με έχει ταράξει, προσπαθώ, αν μη τι άλλο, να απολαμβάνω τις στιγμές μέσα στο σπίτι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση, ότι μένουμε σπίτι πρωτίστως για τη δική μας σωματική ακεραιότητα, αλλά και για τον συνάνθρωπό μας.

Πρέπει να σταματήσουμε να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να έρθει και σε εμάς. Να σταματήσουμε τη μαγκιά του «Τι θα πάθω αν δεν φορέσω μάσκα;» ή «Έλα εντάξει τώρα, μην είμαστε υπερβολικοί, πάμε μία βόλτα». Ποια βόλτα; Καθημερινά τα κρούσματα αυξάνονται παγκοσμίως. Αυτό που συμβαίνει με τόσους θανάτους, δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Κάθε μέρα ξυπνάμε με την κατάσταση να χειροτερεύει και ευχόμαστε να μη νοσήσει κάποιος άλλος άνθρωπος.

Επειδή αυτή η κατάσταση μάς έχει βαρύνει ψυχολογικά, προτείνω να χαλαρώσουμε, να δούμε τα πράγματα με ψυχραιμία και να αντιμετωπίζουμε τη νέα μας καθημερινότητα με θετικότητα. Αν δεν μένεις μόνη, η καραντίνα είναι μία σχετικά εύκολη υπόθεση, ειδικά αν έχεις ανθρώπους δίπλα σου που μπορείς να μοιραστείς τις ανησυχίες και τα προβλήματά σου. Αν όμως μένεις μόνη, τα πράγματα γίνονται λίγο πολύ πιο δύσκολα κι εσύ πρέπει να αντέξεις όσο περισσότερο γίνεται, τώρα που πάρθηκαν και τα καινούρια μέτρα, τόσο για το δικό σου καλό, όσο και των γύρω σου. Πώς, λοιπόν, θα φτιάξεις τη διάθεσή σου, όσο η μοναξιά που συνοδεύει το #menoumespiti συνεχίζεται;

Μαγείρεψε

Τι και αν δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ; Τώρα είναι η ευκαιρία να βγάλεις το ταλέντο σου. H μαγειρική, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, λειτουργεί θεραπευτικά. Αποφορτίζει και βοηθάει το μυαλό να κάνει ένα διάλειμμα από την πληροφόρηση. Ψάξε συνταγές και ακολούθησε καρέ-καρέ τα βήματα. Βάλε την αγαπημένη σου μουσική και δημιούργησε. Δοκίμασε το και θα με θυμηθείς.

Κάνε πράγματα που σε γεμίζουν

Άσε στην άκρη ό,τι σε προβληματίζει και σε στεναχωρεί. Ο συνεχής έλεγχος των τελευταίων ενημερώσεων σχετικά με τον κορωνοϊό δεν είναι και πολύ παραγωγικός για την ψυχική σου υγεία. Αντ' αυτού, επέλεξε να κάνεις πράγματα που σε γεμίζουν. Αυτά μπορεί να είναι για παράδειγμα η ανάγνωση κάποιου βιβλίου που δεν πρόλαβες να ολοκληρώσεις, όπως επίσης να βρεις χρόνο για τον εαυτό σου. Δες θετικά αυτό το χρονικό διάστημα ώστε να βγει κάτι καλό και παραγωγικό. Είναι μια καλή ευκαιρία να τα βρεις με τον εαυτό σου. Άφησε το κινητό στην άκρη, κάνοντας τον διαλογισμό και την αυτοκριτική που δεν έκανες ποτέ. Επίσης, η μάθηση μίας ξένης γλώσσας θα σε βοηθήσει να ξεχαστείς και να περάσει πιο γρήγορα ο χρόνος. Το να κάνεις διάφορα πράγματα σε βοηθάει να μην πέσεις σε κατάθλιψη.

Δοκίμασε να «καθαρίσεις» τα social media σου

Το detox από ανθρώπους, το έχεις ακουστά; Αν δεν αντέχεις πια να βλέπεις το χάος που επικρατεί στα social media σου, ειδικά εν μέσω καραντίνας, γιατί δε δοκιμάζεις να τo καθαρίσεις; Πίστεψέ με, μόλις το κάνεις πράξη, θα αισθανθείς μια ανακούφιση και θα νιώσεις πως είσαι έτοιμη για μια καινούρια αρχή. Κάνε, λοιπόν, το restart τώρα.

Λιώσε στο Netflix

Είναι η καταλληλότερη περίοδος να κάνεις επιδρομή στην τηλεόρασή σου. Ξεκίνα με ένα binge-watching αγαπημένων σειρών και ταινιών. Mεγάλη απήχηση αυτό το διάστημα έχουν οι σειρές: Elite, Toyboy, Lucifer, Peacky Blinders, Shooter και από ταινίες: To all the boys I loved before, To all the boys: P.S. I still love you και All the bright places.

Δοκίμασε να ακολουθήσεις τις πιο πάνω συμβουλές και θα βγεις κερδισμένη. Φρόντισε να εκμεταλλευτείς στο έπακρο και με τους πλέον εποικοδομητικούς τρόπους τον ελεύθερο χρόνο που έχεις στη διάθεσή σου, τώρα που μένεις και εσύ στο σπίτι!

Πηγή: MyLife