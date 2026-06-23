Από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΙ γνωστός δημοσιογράφος;

«Οι συζητήσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο», είπε στο Breakfast@star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος αναφέρθηκε στην επιτυχία της εκπομπής του στην ΕΡΤ, που διανύει την 7η σεζόν.
  • Τόνισε τη σημασία της τηλεοπτικής χημείας με την Κατερίνα Δούκα για την προσέλκυση τηλεθεατών.
  • Ανέφερε ότι οι συζητήσεις με την ΕΡΤ για τη νέα σεζόν είναι σε προχωρημένο στάδιο και σε καλό κλίμα.
  • Δήλωσε ότι μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα ξεκαθαρίσει το τηλεοπτικό του μέλλον.
  • Σχολίασε τις τηλεοπτικές μετακινήσεις, επισημαίνοντας το ρίσκο και τις ευκαιρίες που αυτές εμπεριέχουν.

Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και αναφέρθηκε τόσο στην πορεία της εκπομπής του στην πρωινή ζώνη όσο και στα σενάρια που κυκλοφορούν για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι η εκπομπή έχει πλέον καθιερωθεί, διανύοντας την 7η σεζόν της, σημειώνοντας πως έχει κερδίσει τη θέση της στην πρωινή ενημέρωση.

«Το δίδυμο κάνει τη διαφορά στην τηλεόραση»

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με την Κατερίνα Δούκα, υπογράμμισε τη σημασία της τηλεοπτικής χημείας: «Ένα δίδυμο, ειδικά όταν υπάρχει καλή χημεία, μπορεί να φέρει τον τηλεθεατή πιο κοντά και να ανοίξει πιο εύκολα τη συζήτηση. Δε γίνεται να συμφωνούμε σε όλα, θα ήταν ψεύτικο», ανέφερε.

Μένει ή φεύγει από την ΕΡΤ ο Κώστας Παπαχλιμίντζος; Όσα αποκάλυψε

Τα σενάρια για μεταγραφή και το μέλλον του στην ΕΡΤ

Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος ρωτήθηκε και για τις φήμες περί μετακίνησής του στον ΣΚΑΪ, στο πλευρό του Γιώργου Οικονόμου, ωστόσο ο ίδιος ξεκαθάρισε: «Έχω συζητήσει με το ΕΡΤ ΝΕWS και τη διοίκηση. Οι συζητήσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο και γίνονται σε πολύ καλό κλίμα. Το πιθανότερο σενάριο είναι να συνεχίσω εκεί και τη νέα σεζόν».

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι έχουν γίνει διάφορες επαφές στον χώρο, χωρίς όμως να θέλει να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

«Μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχουν ξεκαθαρίσει όλα»

Ο ίδιος εκτίμησε ότι σύντομα θα υπάρξουν οριστικές αποφάσεις για το τηλεοπτικό του μέλλον: «Μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχουν ξεκαθαρίσει όλα αυτά», σημείωσε.

Μένει ή φεύγει από την ΕΡΤ ο Κώστας Παπαχλιμίντζος; Όσα αποκάλυψε

Για τις μετακινήσεις παρουσιαστών στην τηλεόραση

Σχολιάζοντας τη μετακίνηση του Άκη Παυλόπουλου στον ΑΝΤ1, ο δημοσιογράφος ανέφερε πως τέτοιες αλλαγές εμπεριέχουν πάντα ένα ρίσκο, αλλά και ευκαιρίες, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία και η προσαρμοστικότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία.

Για τα τηλεοπτικά «φλερτ»

Τέλος, αναφερόμενος στα σενάρια για άλλες τηλεοπτικές μετακινήσεις και πρόσωπα της ενημέρωσης, σημείωσε πως στον χώρο της δημοσιογραφίας «όλοι μιλούν με όλους», χωρίς όμως να επιβεβαιώνει συγκεκριμένες πληροφορίες.

Δείτε ολοκληρη την εκπομπή Breakfast@star

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