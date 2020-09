GNTM 3: Γνωρίστε τα 10 κορίτσια που μπαίνουν στο σπίτι

Οι δύο φάσεις του bootcamp του GNTM 3 ολοκληρώθηκαν στο επεισόδιο της Τρίτης 22/9, με τη γεμάτη αισθησιασμό και σεξουαλικότητα φωτογράφιση στην πισίνα.

Οι κριτές είδαν ό, τι ήθελαν να δουν από τα νεαρά μοντέλα: να μπορούν να ενταχτούν σε concept, να έχουν το ''model material'' και τις προοπτικές να κάνουν καριέρα και διάλεξαν!

Φέτος, αγόρια και κορίτσια αγωνίζονται επί ίσοις όροις, για τον τίτλο του GNTM!

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τα 10 κορίτσια που τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, θα μπουν στο σπίτι του GNTM, με απόλυτο στόχο την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου και του μεγάλου επάθλου.

Τα 10 κορίτσια του GNTM 3

Αλεξάνδρα

Είναι 21 ετών και κατάγεται από την Ελλάδα και τη Σουηδία, ενώ σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Interaction Design. Στην Ελλάδα επέστρεψε από τη Σουηδία, αποκλειστικά για το GNTM, καθώς είναι η ευκαιρία, που αναζητούσε για να μπει δυναμικά στο χώρο του modelling, με το οποίο έχει ασχοληθεί ελάχιστα. Είχε κάνει κάποιες φωτογραφίσεις ενώ έχει περπατήσει στην πασαρέλα του AXDW.

Στον ελεύθερό της χρόνο, απολαμβάνει να μαγειρεύει, να παίζει τένις και πιάνο. Δηλώνει αναλυτική, μεθοδική και λίγο αναποφάσιστη. Στο GNTM θα προσπαθήσει να συνδυάσει το ελληνικό ταπεραμέντο με τη σκανδιναβική πειθαρχία ώστε να βρει το δρόμο προς την κορυφή. Motto: «Άδραξε τη στιγμή».

Μαρινέλα

Η Μαρινέλα είναι 20 ετών, κατάγεται από την Αλβανία αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Από τα 7 της έτη ασχολείται με τον χορό και τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως δασκάλα χορού.

Στο ενεργητικό της μετράει πολλές διακρίσεις σε latin-ballroom αγώνες, ενώ είναι και πρωταθλήτρια Αλβανίας. Εξοικειωμένη με τις υψηλές απαιτήσεις και την αυστηρή κριτική, ο ανταγωνισμός δεν είναι κάτι που τη φοβίζει. Με μεγαλύτερο αντίπαλο τον εαυτό της, επιδιώκει συνεχώς να ξεπερνά τα προσωπικά της όρια.

Το GNTM 3 είναι η ευκαιρία, που αναζητούσε, για να μπορέσει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το modelling. Στον διαγωνισμό σκοπεύει να… χορέψει τους αντιπάλους της στο δικό της ρυθμό. Motto: «Where focus goes, energy flows».

Χρύσα

Η Χρύσα είναι 20 ετών, κατάγεται από τα Χανιά και σπουδάζει στο Τμήμα Eπικοινωνίας και ΜΜΕ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον ελεύθερό της χρόνο, ασχολείται με την aerial yoga και την ακροβατική γυμναστική, κυρίως σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να έρχεται σε επαφή με τη φύση.

Έχει μικρή εμπειρία στο χώρο του modelling και πιστεύει πως το GNTM θα της δώσει την ώθηση, που χρειάζεται, για να μπορέσει να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτόν. Δε χαρακτηρίζει τον εαυτό της ανταγωνιστικό, αλλά θεωρεί πως πρέπει να περνά καλά απολαμβάνοντας την κάθε στιγμή. Motto: «Always be real».

Παρασκευή

Η Παρασκευή είναι 19 ετών και κατάγεται από την Πάτρα, ενώ η «τσιγγάνικη ομορφιά» της εντυπωσίασε τους κριτές του διαγωνισμού. Δεν έχει ασχοληθεί με το modelling, πέρα από κάποιες ερασιτεχνικές φωτογραφίσεις. Το GNTM θα τη βοηθήσει να κάνει μια αρχή στο χώρο της μόδας και να δικτυωθεί.

Στο παρελθόν έχει βιώσει ρατσισμό για τη Ρομά καταγωγή της, αλλά αυτό της δίνει περισσότερη θέληση να πετύχει τους στόχους της και να γίνει top model.

Στόχος της να καταφέρει να ζήσει το όνειρο μέχρι το τέλος. Motto: «Μην αφήνετε τα όνειρα να παραμένουν όνειρα».

Ειρήνη

Η Ειρήνη είναι 18 ετών και μεγάλωσε στην Αρτέμιδα Αττικής. Από τις σχολικές αίθουσες, η μόλις 18χρονη Ειρήνη βρέθηκε στο σπίτι του GNTM για να δοκιμάσει τις δυνατότητές της στο modelling και να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί.

Από παιδί της άρεσε ο χώρος του modelling, την εντυπωσίαζαν οι φωτογραφίσεις και η πασαρέλα. Ονειρεύεται να καταφέρει να πετύχει μια καριέρα αντίστοιχη της Sara Sampaio, που θαυμάζει. Το GNTM είναι η αφετηρία για να γνωρίσει τον κόσμο της μόδας.

Θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να είναι η «ήρεμη δύναμη», που θα κάνει τη διαφορά. Motto: «Τα καλύτερα όνειρα συμβαίνουν όταν είσαι ξύπνιος».

Ξένια

H Ξένια είναι 22 ετών, γεννήθηκε στη Μόσχα και ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 9 ετών. Σπούδασε ζωγραφική και εικονογραφία, σχεδιάζει γραφικά για βιντεοπαιχνίδια και ασχολείται με το μακιγιάζ στα social media.

Το GNTM είναι η πρώτη της επαγγελματική επαφή με το χώρο της μόδας. Για την Ξένια το modelling αποτελεί μια μορφή δημιουργικής έκφρασης, με το μοντέλο να είναι το βασικό πρόσωπο σε αυτό το έργο τέχνης. Ονειρεύεται να καταφέρει να κάνει καριέρα, όχι μόνο ως plus size μοντέλο αλλά και ως influencer, που θα προωθεί το body positivity.

Μελλοντικά θέλει να ασχοληθεί με το σχέδιο μόδας και να αποκτήσει το δικό της brand, που θα εμπνέει τους ανθρώπους να αγαπούν τον εαυτό τους όπως είναι. Motto: «The best thing you can wear is your confidence».

Μαριαγάπη

Η Μαριαγάπη είναι 19 ετών και ασχολείται με το modelling από τα 15, όταν και αποφάσισε από ένα βίντεο στα social media πως αυτή είναι η κατεύθυνση, που της αρέσει. Από τότε έχει περπατήσει σε πασαρέλες για τους Anna Molinari, Follie Follie, Αφροδίτη Χερά και έχει κάνει και κάποιες επαγγελματικές φωτογραφίσεις. Σύμμαχος και μεγαλύτερος υποστηρικτής της, είναι η μητέρα της, που ως πρώην μοντέλο, τη συμβουλεύει να έχει αυτοπεποίθηση και να είναι πάντα ο εαυτός της.

Στον ελεύθερο χρόνο της γράφει στίχους, παίζει μουσική με το γιουκαλίλι της, ασχολείται με τη φωτογραφία και το μοντάζ. Στο GNTM έρχεται να χαράξει τη δική της πορεία στο χώρο του modelling. Motto: «Μην περιμένεις την τέλεια στιγμή, πάρε εσύ τη στιγμή και κάνε την τέλεια».

Ίριδα

Μπορεί η ταυτότητα της να γράφει «Κωνσταντίνα», όμως η ίδια από μικρή ήθελε να τη φωνάζουν «Ίριδα». Είναι ένα όνομα, που την εκφράζει, αφού, όπως δηλώνει, είναι μια λέξη πολύχρωμη και χαρούμενη, σαν κι εκείνη. Η Ίριδα είναι 25 ετών, κατάγεται από το Αγρίνιο αλλά ζει στη Θεσσαλονίκη.

Είναι απόφοιτος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., αλλά επαγγελματικά ασχολείται με τον χορό, με εξειδίκευση στο μπαλέτο, το σύγχρονο χορό και το commercial. O χορός της έχει προσφέρει πειθαρχία, αντοχή και ευλυγισία, που θα αποδειχτούν πολύτιμα εφόδια στο διαγωνισμό.

Όνειρό της, να μπορέσει να συνδυάσει τις δύο μεγάλες της αγάπες και να γίνει ένα διάσημο fashion model με δική της σχολή χορού.

Στο GNTM ήρθε για να διεκδικήσει την πρωτιά. Άλλωστε ξέρει να ισορροπεί με χάρη στα δύσκολα και να κλέβει την παράσταση. Motto: «Όλα γίνονται για κάποιο λόγο».

Θεοδώρα – Ρασέλ

Η Θεοδώρα ή όπως τη φωνάζουν όλοι, Ρασέλ, είναι 24 ετών και κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και τις Σεϋχέλλες. Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι και έχει εμφανιστεί δίπλα σε καταξιωμένα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου όπως η Άντζελα Δημητρίου, ο Λευτέρης Πανταζής, ο Βαλάντης και η Φανή Δρακοπούλου.

Πλέον δραστηριοποιείται στον χώρο των πωλήσεων. Η Ρασέλ αγαπά πολύ όλες τις πλευρές της μόδας και παλιότερα διατηρούσε και δική της σειρά με μαγιό. Με το modelling έχει ασχοληθεί μόνο ερασιτεχνικά και το GNTM θα είναι η πρώτη επαγγελματική της επαφή με τον χώρο. Τη σαγηνεύει ο χώρος της τηλεόρασης και όπως δηλώνει θα ήθελε να γίνει η Ελληνίδα Oprah Winfrey.

Είναι δυναμική, εξωστρεφής και δεν φοβάται να πει αυτά που σκέφτεται. Μπαίνει αποφασισμένη στο διαγωνισμό του GNTM να υπερπηδήσει κάθε εμπόδιο, που θα βρεθεί μπροστά της. Motto: «I wanna be on top and I can do it».

Λία

H Λία είναι 20 ετών και γεννήθηκε στο Χάρκοβο της Ουκρανίας. Στην Ελλάδα ήρθε το 2018, αφήνοντας πίσω την οικογένεια της, για να σπουδάσει στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με πείσμα και επιμονή κατάφερε να μάθει ελληνικά σε 2 μόλις μήνες. Όταν ήταν 13 ετών, scouters στην Ουκρανία της είχαν προτείνει να ασχοληθεί με το modelling, αλλά τότε δεν το ακολούθησε.

Απελευθερωμένη και πιο ώριμη πια, αποφάσισε ότι θέλει να γίνει επαγγελματίας μοντέλο. Η ίδια είναι ένα αντισυμβατικό κορίτσι, που ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες, όπως το boxing και το muay thai, ακούει metal μουσική και γράφει ποιήματα και μυθιστορήματα.

Θαυμάζει τα μοντέλα, που μέσα από τη δουλειά τους εκφράζουν την προσωπικότητά τους και δε φοβούνται να δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό. Στο GNTM έρχεται να καταρρίψει τα στερεότυπα και να ξεχωρίσει. Motto: «No pain, no gain».



