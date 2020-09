Κοκλώνης για Κορομηλά: «Δεν έχει κρεμάσει ακόμα τα παπούτσια της»

Πολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες ημέρες για την επάνοδο της Ρούλας Κορομηλά στα τηλεοπτικά δρώμενα.

Την περασμένη εβδομάδα η παρουσιάστρια συναντήθηκε με τον Νίκο Κοκλώνη να μιλήσουν για την τηλεοπτική της επιστροφή. Μάλιστα, υπήρχαν φήμες που την ήθελαν να είναι στην κριτική επιτροπή του «Just the 2 of Us».

Ο Art συνάντησε τον Νίκο Κοκλώνη και εκείνος διέψευσε ό,τι η Ρούλα Κορομηλά θα βρίσκεται στο μουσικό show. «Όταν μια παρουσιάστρια σαν τη Ρούλα Κορομηλά έρχεται στο γραφείο ενός παραγωγού, πολλά μπορούν να γίνουν» είπε αρχικά.

Όσο για το γεγονός εάν η Ρούλα θα είναι στο Open ή στο Mega δήλωσε στην εκπομπή «Στη φωλιά των Κου Κου»: «Δεν ξέρω σε ποιο κανάλι θα είναι, αλλά δεν έχει κρεμάσει ακόμα τα παπούτσια της».

Όσο για το αν ο Κώστας Καραφώτης συνεχίζει στο Just the 2 of Us ανέφερε: «Όχι ο Κώστας δε θα συνεχίσει στο Just θα κάνει κάτι άλλο».

