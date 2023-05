Πώς θα καταλάβεις πως δεν καταναλώνεις αρκετούς υδατάνθρακες

Χάρη στην ατελείωτη κουλτούρα της δίαιτας, οι περισσότεροι αντιμετώπισαν κάποια μορφή μηνυμάτων που πουλούσαν την ιδέα ότι οι υδατάνθρακες είναι σκέτος διάβολος. Κάτι για το οποίο δεν συζητείται τόσο συχνά, ωστόσο, είναι το πόσο χρειαζόμαστε υδατάνθρακες για να λειτουργήσουμε. Περισσότερους από ό,τι φαντάζεστε, επίσης.

Μια μελέτη στο Proceedings of the National Academy of Sciences διαπίστωσε ότι ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί περίπου το 20 τοις εκατό των θερμίδων που καταναλώνετε - και αυτό δεν λαμβάνει καν υπόψη τα άλλα όργανά σας, την ενέργεια που καίτε κινούμενοι ή άλλες σωματικές λειτουργίες που απαιτούν υδατάνθρακες και θερμίδες, όπως η ανάπτυξη μαλλιών και νυχιών.

Πώς να καταλάβετε αν λαμβάνετε αρκετούς υδατάνθρακες

Πρώτον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για μερικούς (ή ίσως και τους περισσότερους) από εμάς, η καταμέτρηση της ποσότητας υδατανθράκων που τρώμε καθημερινά μπορεί να προκαλέσει διαταραγμένες σκέψεις για το φαγητό στην καλύτερη περίπτωση και περιορισμό στη χειρότερη. Εάν υποψιάζεστε ότι αυτό μπορεί να ισχύει για εσάς, σκεφτείτε να συνεργαστείτε με έναν διαιτολόγο για να διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε την προτεινόμενη ποσότητα υδατανθράκων χωρίς να χρειάζεται να τους μετράτε. Επιπλέον, το να ακούτε το σώμα σας και να δίνετε προσοχή στο πόσο καλά λειτουργεί είναι ένα καλό μέτρο.

Ωστόσο, εάν αισθάνεστε άνετα με τους αριθμούς, στοχεύστε σε 45 έως 60 γραμμάρια υδατανθράκων ανά γεύμα (και τρία γεύματα την ημέρα), συν επιπλέον υδατάνθρακες κατά το σνακ. Εξηγεί ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το σάκχαρό σας θα παραμείνει σταθερό και θα σας δώσει αρκετή ενέργεια για την ημέρα.

Τα ζυμαρικά είναι πλούσια σε υδατάνθρακες

Μια άλλη επιλογή είναι να μετρήσετε πόσες μερίδες υδατανθράκων υπάρχουν στο πιάτο σας. Κατά γενικό κανόνα, προσπαθήστε να στοχεύετε σε τουλάχιστον τρεις έως τέσσερις μερίδες υδατανθράκων ανά γεύμα και από διάφορες πηγές. Αυτό μπορεί να προέρχεται από δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά. (FYI, ορισμένοι φιλικοί προς το έντερο υδατάνθρακες είναι το πλιγούρι βρώμης, οι πατάτες, τα όσπρια, οι μπανάνες και το γιαούρτι.)

Διαφορετικά - ή επιπλέον - μπορείτε να αναζητήσετε σημάδια ότι δεν λαμβάνετε αρκετούς υδατάνθρακες:

Το να μην μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι το φαγητό.

Παρατηρώντας σκέψεις στο κεφάλι σας όπως «δεν πρέπει να φάω αυτό» ή «είμαι “κακός” αν το φάω»

Τρώτε συνεχώς σε σημείο σωματικής δυσφορίας όταν τελικά επιτρέπετε στον εαυτό σας να φάει υδατάνθρακες.

Αποφεύγετε τους υδατάνθρακες όλη την ημέρα για να είστε «καλοί» και μετά αισθάνεστε εκτός ελέγχου σχετικά με τους υδατάνθρακες και το φαγητό στο τέλος της ημέρας

Το να προσέχουμε και να σεβόμαστε αυτά τα σημάδια είναι σημαντικό για όλους μας. Και όχι μόνο μια φορά, αλλά όλη την ημέρα, κάθε μέρα. Ο αριθμός των υδατανθράκων που ικανοποιούν τον εγκέφαλο και το σώμα σας μια μέρα μπορεί να μην είναι αρκετός την επόμενη. Επιπλέον, όλα τα σώματα είναι διαφορετικά και η υγιεινή διατροφή δεν είναι μόνο να δίνεις στο σώμα σου αυτό που «χρειάζεται», αλλά και αυτό που θέλει.

Τι κάνουν οι υδατάνθρακες, τέλος πάντων;

Οι υδατάνθρακες είναι μια κύρια πηγή χαράς στο φαγητό και μια πηγή βιταμινών και μετάλλων. Εκτός από αυτό, και όπως αναφέραμε, οι υδατάνθρακες είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της πνευματικής και σωματικής σας ενέργειας. Ο εγκέφαλος και το σώμα χρησιμοποιούν συνεχώς ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, από απλές εργασίες όπως το ντύσιμο και η πληκτρολόγηση στον υπολογιστή μέχρι την παροχή ενέργειας στα όργανα και το σύστημά μας για να λειτουργήσουν. Υπάρχουν τόσα πολλά συστήματα στο σώμα μας που απαιτούν ενέργεια για τη διατήρηση της βασικής ομοιόστασης –ενδοκρινικό, πεπτικό, αναπνευστικό και τόσα άλλα.

Επιπλέον, αυτό αντιπροσωπεύει μόνο αυτό που χρειάζεται το σώμα. Ισχύει και αυτό που θέλει! Όταν το σώμα μας έχει επαρκή καύσιμα (γνωστοί και ως υδατάνθρακες), τα όργανά μας είναι σε θέση να λειτουργούν και μπορούμε να απολαμβάνουμε τη ζωή μας επειδή το σώμα μας τρέφεται σωστά.

Οι κίνδυνοι που διατρέχετε από τη μη λήψη αρκετών υδατανθράκων

Όχι μόνο θέλετε να αποφύγετε να τρέχετε το σώμα σας χωρίς υδατάνθρακες, αλλά και να αποφεύγετε να καταναλώνετε πολύ λίγους. Εάν δεν λαμβάνετε αρκετούς υδατάνθρακες, θα αντιμετωπίσετε ευερεθιστότητα, δυσκολία εστίασης, κρύο, εμμονή με θερμίδες/μερίδες/φαγητά/μακροεντολές και πολλά άλλα.

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: www.allyou.gr

