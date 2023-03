Πώς ο καφές επηρεάζει το βάρος μας;

Καθημερινά οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκινούν, συνεχίζουν και κλείνουν την ημέρα τους με ένα φλιτζάνι καφέ. Είναι από τα πλέον δημοφιλή ροφήματα και, ιδίως τα τελευταία χρόνια, είτε στο σπίτι είτε στα καταστήματα της πόλης μας πίνουμε όλο και πιο προσεγμένους καφέδες. Πόσο όμως αυτό επηρεάζει το σωματικό μας βάρος;

Είναι γεγονός ότι οι επιδράσεις του καφέ στη διαχείριση του βάρους είναι ανάμεικτες! Ο καφές από μόνος του δεν προκαλεί αύξηση βάρους αφού είναι χαμηλός σε θερμίδες και προωθεί την απώλεια βάρους, ενισχύοντας το μεταβολισμό και βοηθώντας τον έλεγχο της όρεξης. Ωστόσο, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο, γεγονός που μπορεί να προωθήσει την αύξηση του σωματικού βάρους.

Επιπλέον, πολλά ποτά με καφέ και δημοφιλείς συνδυασμοί καφέ έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και πρόσθετη ζάχαρη. Για να ελαχιστοποιήσετε, λοιπόν, τον κίνδυνο αύξησης βάρους, είναι σημαντικό να αποφύγετε την πρόσθετη ζάχαρη και τα πρόσθετα υψηλής θερμιδικής αξίας.

Δείτε μερικούς τρόπους για να μειώσετε την πρόσληψη ζάχαρης, προσθέτοντας γεύση στον καφέ σας:

Πασπαλίστε με λίγη κανέλα.

Χρησιμοποιήστε γάλα αμυγδάλου ή γάλα καρύδας (χωρίς ζάχαρη).

Προσθέστε μερικές σταγόνες εκχύλισμα βανίλιας.

Λιώστε ένα μικρό τετράγωνο μαύρης σοκολάτας.

Χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα γλυκαντικής ουσίας χωρίς θερμίδες (στέβια).

Η κατανάλωση ενός καθημερινού φλιτζανιού καφέ μπορεί να είναι ένας υγιεινός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας, όμως είναι σημαντικό να προσέχετε τα συστατικά που χρησιμοποιούνται κατά την προετοιμασία του. Και ας κλείσουμε με τη φράση… As long as there was coffee in the world, how bad could things be?

Θεοδώρα Δάμα

BSc Διατροφής & Διαιτολογίας

Τηλ: 6945964826

Email: damadietitian@gmail.com

Instagram: dama_dietitian

