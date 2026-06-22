Το Ίδρυμα «Μοιράζομαι» υποδέχεται τον Sadguru Sri Madhusudan στην Αθήνα

Όταν η φιλανθρωπία ενώνει τον κόσμο. Μια βραδιά υψηλών συμβολισμών

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O Sadguru Sri Madhusudan στην Αθήνα
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Μία ξεχωριστή βραδιά ανθρωπιάς, προσφοράς και έμπνευσης από το Ίδρυμα «Μοιράζομαι» παρουσία του Sadguru Sri Madhusudan Sai, μια παγκόσμια προσωπικότητα της φιλανθρωπίας.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, στο Hyatt Regency Athens, το Ίδρυμα «Μοιράζομαι» διοργανώνει μία σημαντική φιλανθρωπική εκδήλωση αφιερωμένη στην αξία της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς αγάπης προς τον συνάνθρωπο, με επίτιμο προσκεκλημένο τον Sadguru Sri Madhusudan Sai, ιδρυτή του One World One Family Mission.

Η παρουσία του στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το παγκόσμιο ανθρωπιστικό του έργο έχει αγγίξει εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 80 χώρες, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, διατροφής και κοινωνικής φροντίδας.

moirazomai

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις σε εξέχουσες προσωπικότητες που έχουν αφιερώσει τη ζωή και το έργο τους στην υπηρεσία του ανθρώπου:

•    στον Καθηγητή Παθολογίας – Νεφρολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασείου Νοσοκομείου, κ. Ιωάννη Μπολέτη.
•    στον Πρόεδρο του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», κ. Εμμανουήλ Παπασάββα.

moirazomai

Η βραδιά αναμένεται να συγκεντρώσει προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού, των τεχνών, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της κοινωνικής προσφοράς, δημιουργώντας ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και κοινωνικής ευθύνης.

Το Ίδρυμα «Μοιράζομαι» συνεχίζει με συνέπεια το έργο του, στηρίζοντας δράσεις που προάγουν την αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή και την έμπρακτη φροντίδα προς τους συνανθρώπους μας, αποδεικνύοντας ότι η προσφορά μπορεί να γίνει δύναμη αλλαγής για έναν καλύτερο κόσμο.

Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. 

Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα και δεξίωση με γεύμα.

Μια βραδιά αφιερωμένη σε όσους μετουσιώνουν σε πράξη την αγάπη, την προσφορά και την ενότητα.

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στις 18.30 μ.μ
Hyatt Regency Athens Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 115 Αθήνα

Ειρήνη θεοδωρακάκη & Ιωάννα Αφροδίτη Θεοδωρακάκη 
Υπεύθυνες Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Τηλ. Επικοινωνίας 6943043270 6081276303
Email Επικοινωνίας irenetheodorakaki@gmail.com
 

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