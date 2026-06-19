Το Schoolwave φέτος έχει επέτειο - κλείνει τα 20 του χρόνια. Πώς έγινε θεσμός ένα φεστιβάλ που στη σκηνή του ανεβαίνουν άγνωστα μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα; Η απάντηση βρίσκεται στην εμπιστοσύνη που έχει χτίσει και χτίζει με το διαρκώς εναλλασσόμενο εφηβικό κοινό του. Στα παιδιά ό,τι δίνεις, παίρνεις. Η ταύτιση του φεστιβάλ με το κοινό του είναι τέτοια που όποιος ανεβαίνει στη σκηνή, απευθύνεται στο κοινό με τη φράση "Καλησπέρα Schoolwave!"

Το Schoolwave 2026 powered by ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί στις 3 - 4 - 5 Ιουλίου 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Θα εμφανιστούν 23 μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα, αλλά και από την Κύπρο και τη Σερβία, εκπροσωπώντας διαφορετικά είδη μουσικής.

Στο τέλος της κάθε βραδιάς θα παίξουν special guests που έχουν συνδεθεί με το φεστιβάλ: Στις 3/7 ο διαχρονικός φίλος του Schoolwave Φοίβος Δεληβοριάς και ένας guest – έκπληξη, στις 4/7 ο εκπρόσωπος της ελληνικής metal σε όλο τον κόσμο Sakis Tolis και στις 5/7 η Κατερίνα Λιόλιου, που επιστρέφει στο φεστιβάλ απ’ το οποίο ξεκίνησε τραγουδώντας με μοναδικό τρόπο blues και rock (Schoolwave 2010, 2011, 2012).

Την επιλογή των 23 συγκροτημάτων μέσω demo και live ακροάσεων έκαναν φέτος οι: Λάμπης Κουντουρόγιαννης (κιθαρίστας / τραγουδοποιός), Χρυσόστομος Μουράτογλου (μουσικός παραγωγός), Pan Pan (μουσικός / comic artist), Γιάννης Δίσκος (μουσικός / ενορχηστρωτής) και Χρήστος Ιωαννίδης (Schooligans).

Η ΔΕΗ στηρίζει για τρίτη χρονιά το Schoolwave, αναγνωρίζοντας τη δύναμη της μουσικής να εμπνέει τη νέα γενιά. Με κεντρικό μήνυμα "Energy Out Loud" υποστηρίζει ενεργά την αυθεντική έκφραση των νέων μέσα από τη μουσική. Επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη σκέψη, η ΔΕΗ βρίσκεται σταθερά δίπλα στους νέους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 3-4-5 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΧΩΡΟΣ: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Αθήνα 118 54)

ΕΙΣΟΔΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ

DOORS OPEN: 19:01

