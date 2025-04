Ο Κώστας Πατσιώτης φέρνει τον Οκτώβριο μέσα στην Άνοιξη

Στη σκηνή του Half Note Jazz Club ανεβαίνει τη Δευτέρα 14 Απριλίου ο διακεκριμένος συνθέτης και κοντραμπασίστας Κώστας Πατσιώτης με το ξεχωριστό κουαρτέτο του παρουσιάζοντας το project "October", ένα δημιούργημα που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2023 που κυκλοφόρησε.

Το άλμπουμ, που αποτελεί και το πρώτο του Κώστα Πατσιώτη, επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στο Jazz Club “Assejazz” της Σεβίλλης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIVEMX τον Οκτώβριο του 2024.

Φέτος, ο Πατσιώτης κάνοντας ένα διάλειμμα από την παράσταση της χρονιάς «Merde» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά όπου συμμετέχει, θα είναι κριτής στον διεθνή διαγωνισμό τζαζ “The Papandayan International Jazz Online Competition” στην Ινδονησία, ενώ παράλληλα έχει λάβει πρόσκληση από το Gaia Festival για να παρουσιάσει τη μουσική του στη Java της Ινδονησίας τον Αύγουστο του ’25.

Ο πολυπράγμων και ανήσυχος Πατσιώτης κυκλοφορεί τον Απρίλιο και το νέο του single “This moment” από τον επερχόμενο δεύτερο δίσκο του. Το "October" που αναμένεται με ενθουσιασμό στο Half Note στις 14 Απριλίου έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από τον διεθνή τύπο:

Jazz Views (UK): “There’s not a weak tune on the album.”

Jazz Dergisi (TR): “This album is a musical expression of the changes in the human soul in October.”

Jazz Fun (DE): “Great music, we love it!”

Στη συναυλία θα ακούσουμε συνθέσεις από τον δίσκο καθώς και μια πρώτη γεύση από τον νέο δίσκο του με τίτλο “Childhood Heroes”, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στο επόμενο διάστημα.

Το κουαρτέτο που αποτελείται από τους Γιάννη Παπαδόπουλο στο πιάνο, Μιχάλη Τσιφτσής στην κιθάρα, Δημήτρη Κλωνή στα τύμπανα και τον ίδιο στο κοντραμπάσο είναι έτοιμοι για μια βραδιά γεμάτη φρέσκο και δυναμικό ήχο.

Info

KOSTAS PATSIOTIS QUARTET “OCTOBER”

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

