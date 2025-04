Πάρε το παιδί σου και έλα σε αυτό το Φεστιβάλ που τα έχει όλα!

Μετά από 2 χρόνια, επιστρέφει το διεθνές φεστιβάλ θεάτρου και παραστατικών τεχνών «Απ’ την Αρχή», το μοναδικό θεατρικό φεστιβάλ για παιδιά στη χώρα μας, αφιερωμένο στην πρώτη ηλικία του ανθρώπου, 0 έως 6 ετών. Στόχος του φεστιβάλ είναι να φέρει στο προσκήνιο το κοινό των παιδιών που βρίσκονται στην προσχολική ηλικία και να αναδείξει την ανάγκη και τη σημασία ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή με το θέατρο, την τέχνη όλων των τεχνών, από την αρχή της ζωής του. Στο επίκεντρο του φεστιβάλ βρίσκονται και πάλι θεατρικές ομάδες από το εξωτερικό με διαφορετικά είδη παραστάσεων. Το φεστιβάλ θα πλαισιώσουν εργαστήρια και στρογγυλά τραπέζια-συζητήσεις.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνοπτικά θα περιλαμβάνει:

• Παραστάσεις από το εξωτερικό και την Ελλάδα

• Masterclasses για επαγγελματίες, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς

• Εργαστήρια για παιδιά

• Στρογγυλά τραπέζια / συζητήσεις

• Δράση δικτύωσης σε συνεργασία με την ASSITEJ Greece

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με την υποστήριξη του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, και υπό την αιγίδα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ:

1. Διεθνείς παραστάσεις

• Théatre de la Guimbarde, Βέλγιο

Tiébélé / Τιεμπελέ, 40΄

Πολυεθνικό θέατρο για θεατές 1+

Θέατρο ΠΟΡΤΑ

Παρασκευή 8/5, 10:30 για παιδικούς σταθμούς / νηπιαγωγεία

Παρασκευή 8/5, 18:00 για οικογένειες

• Teatro Al Vacio, Μεξικό

Entre / Ανάμεσα, 30’ + 10΄ διάδραση

Χορός για θεατές 1+

Θέατρο ΠΟΡΤΑ

Σάββατο 10/5, 11:00 για οικογένειες και τη

Δευτέρα 12/5, 10:30 σε παιδικό σταθμό / νηπιαγωγείο

• Compagnie du Porte-Voix, Γαλλία

AMiNiMA, 35’

Μουσικό θέατρο για θεατές 6 μηνών +

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα

Σάββατο 10/5, 10:30 & 17:00, οικογένειες

Κυριακή 11/5, 10:30, οικογένειες

• La Baracca - Testoni Ragazzi, Ιταλία

Una storia sottosopra / Ανάποδα, 35’

Θέατρο για θεατές 1+

Θέατρο ΠΟΡΤΑ

Κυριακή 11/5, 11:30 για οικογένειες

Δευτέρα 12/5, 10:30 για παιδικούς σταθμούς / νηπιαγωγεία

2. Ελληνικές παραστάσεις:

• Εύη Εκμεκτζίογλου, Ελλάδα

Βρέξει - Γελάσει, 35’

Θέατρο για θεατές 3-6 χρονών

Θέατρο ΠΟΡΤΑ

Πέμπτη 8/5, 18:00 για οικογένειες

• Ομάδα Artika, Ελλάδα

Χορεύουμε;, 45’

Θέατρο με μουσική και χορό για θεατές 3+

Θέατρο Πόρτα

Σάββατο 10/5, 17:30 για οικογένειες

3. Masterclass για επαγγελματίες:

• Creating for early childhood: why? how? / Δημιουργώντας για τις πολύ νεαρές ηλικίες: γιατί και πώς;

Με τη Gaëtane Reginster, καλλιτεχνική διευθύντρια και σκηνοθέτρια του Théatre de la Guimbarde.

Θέαρτο ΠΟΡΤΑ

Παρασκευή 9/5, 14:00-17:00

• Barefoot / Ξυπόλυτοι

Με τον Andrea Buzzetti, ηθοποιό και ακηνοθέτη, καλλιτεχνικό διευθυντή του διεθνούς φεστιβάλ «Visioni di Theatro, Visioni di Futuro», La Baracca – Testoni Ragazzi.

Θέατρο ΠΟΡΤΑ

Κυριακή 11/5, 14:00-17:00

4. Εργαστήρια για παιδιά

• Εργαστήριο Μπατίκ για παιδιά 4-6 χρονών

Σάββατο 10/5, 12:15-13:15

• Εργαστήριο δημιουργικής κίνησης για παιδιά 2-4 χρονών με συνοδό

Κυριακή 11/5, 12:15-13:15

5. Εργαστήριο Νέοι Καλλιτέχνες Δημιουργούν

Το εργαστήριο αυτό ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2024 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο 2025, μέσα από μία βιωματική προσέγγιση, στόχο είχε να απελευθερώσει την δημιουργικότητα των συμμετεχόντων και να τους εισάγει στον μοναδικό κόσμο του θεάτρου για πολύ νεαρές ηλικίες. Η δουλειά του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί σε ομάδες παιδιών σε παιδικούς σταθμούς ακριβώς πριν και μετά το φεστιβάλ.

6. Στρογγυλά Τραπέζια – Συζητήσεις

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ δύο στρογγυλά τραπέζια με καλεσμένους τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Οι θεματικές τους θα εστιάσουν στην παρουσίαση ερευνητικών εργασιών που αφορούν στο ΘΕΠΝΗ (Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Παρασκευή 9/5, 8μμ) και στο μη λεκτικό θέατρο (Θέατρο Πόρτα, Κυριακή 11/5, 6μμ).

7. Δράση Δικτύωσης

Μία συνάντηση Ελλήνων καλλιτεχνών και επαγγελματιών του θεάτρου με ξένους συναδέλφους τους, για να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώσεις και καλές πρακτικές πάνω στα θέματα της βιωσιμότητας, της ανεύρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και στην ανάπτυξη διεθνών σχέσεων.

Κόστος και τρόπος συμμετοχής στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ:

Παραστάσεις

Το κοινό μπορεί να προμηθεύεται τα εισιτήρια για τις παραστάσεις του φεστιβάλ από την Ticket Services: https://www.ticketservices.gr/event/ap-tin-arxi-festival/

Ειδικά για τις παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή τα εισιτήρια θα πωλούνται από την ιστοσελίδα του ιδρύματος https://goulandris.gr/el/events/aminima. Οι παραστάσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν στον εκθεσιακό χώρο του 3ου ορόφου του μουσείου.

Για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία: 8 ευρώ. Για να κλείσετε θέσεις επικοινωνείτε με την Artika στο 6908881527.

Masterclass: 40 ευρώ, early bird 30 ευρώ μέχρι 25/4 Απριλίου

• Δηλώσεις συμμετοχής Creating for early childhood: why? how? / Δημιουργώντας για τις πολύ νεαρές ηλικίες: γιατί και πώς;: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd118dNBz9QbffBGQI5Qla-R7yVi9Viv0CzkvnKT06pRgOkOQ/viewform?usp=header

• Δηλώσεις συμμετοχής Barefoot / Ξυπόλυτοι: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffmBlvyS1UEa95ewSmUy6MMp2g2HJoJOpimbeiN3KNQVSCVQ/viewform?usp=header

Εργαστήρια για παιδιά: 15 ευρώ

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο artika.info@gmail.com

Λοιπές εκδηλώσεις:

Η είσοδος στα στρογγυλά τραπέζια / συζητήσεις είναι ελεύθερη στο κοινό.

Η δράση δικτύωσης είναι ανοιχτή μόνο για τα μέλη της Assitej Greece.

Διευθύνσεις θεάτρων:

θέατρο ΠΟΡΤΑ, Λεωφόρος Μεσογείων 59, Αθήνα 11526 Αθήνα

Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Αθήνα 11635.





