H Cat Power στο Floyd Live Music Venue

H Cat Power έρχεται στο Floyd Live Music Venue, την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025, για μια συναυλία-σταθμό! Η αγαπημένη singer-songwriter θα γιορτάσει μαζί μας μια εμβληματική στιγμή της παγκόσμιας Μουσικής Ιστορίας, ερμηνεύοντας, μαζί με τη μπάντα της, το θρυλικό Royal Albert Hall Concert που πραγματοποίησε ο Bob Dylan το 1966, καθορίζοντας την εξέλιξη της σύγχρονης μουσικής.

Η –κατά κόσμο- Chan Marshall αποδίδει καθηλωτικά και με αυτοπεποίθηση κλασικά τραγούδια όπως τα "Like a Rolling Stone", "It's All Over Now, Baby Blue", "Mr. Tambourine Man", "Desolation Row", "Ballad of a Thin Man", σε μια βραδιά που σπάνια έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε!

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά προς 39€ και για συγκεκριμένο αριθμό, την Παρασκευή 13/12, στις 12 μ.μ. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Το περίφημο “Royal Albert Hall Concert” στην πραγματικότητα έλαβε μέρος στο Free Trade Hall του Μάντσεστερ, τον Μάιο του ’66, αλλά μια λάθος ετικέτα σε ένα bootleg διατήρησε τον τίτλο που όλοι ξέρουμε. Εκείνο το βράδυ, o Bob Dylan επέλεξε να μεταβεί από το ακουστικό σε ηλεκτρικό set, ακριβώς στη μέση του show, προκαλώντας την οργή ανάμεσα στους πιουρίστες της folk που παρακολουθούσαν τη συναυλία, αλλάζοντας την ίδια στιγμή το μέχρι τότε πρόσωπο του rock’n’roll.

Τον περσινό Νοέμβριο, η Cat Power ανέβηκε στη σκηνή του Royal Albert Hall του Λονδίνου και παρέδωσε, κομμάτι προς κομμάτι και με την ίδια λογική (ακουστικό set στην αρχή, ηλεκτρικό από τη μέση και μετά), τη δική της ερμηνεία σε αυτό το ιστορικό set. Το show ηχογραφήθηκε και, στο τέλος του 2023, κυκλοφόρησε ο live δίσκος "Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert".

Οι κριτικές για το εγχείρημα ήταν εντυπωσιακές, κάτι που οδήγησε σε μια περιοδεία που κυριολεκτικά αποθεώθηκε, με αποτέλεσμα η Αμερικανίδα τραγουδοποιός να αποφασίσει να επιστρέψει στις εμφανίσεις και το 2025 παρουσιάζοντας το show σε λίγους, επιλεγμένους προορισμούς – από το Primavera Sound μέχρι την Αθήνα.

Η Cat Power «υποκλίνεται» στο κλασικό υλικό και σε έναν άνθρωπο που την καθόρισε ως καλλιτέχνη, φτάνοντας τα κομμάτια σε νέα ύψη, με στιβαρότητα και ευλάβεια. Βαθύτατα επηρεασμένη στην προσωπική της καριέρα από εκείνον, οπαδός και ταυτόχρονα μαθήτρια και αγγελιοφόρος, διασκευάζει ιδανικά μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Dylan, όπως μόνο εκείνη ξέρει. Άλλωστε, έχει αποδείξει έμπρακτα πως είναι από τους λίγους μουσικούς που το ταλέντο τους λάμπει ακόμα κι όταν αποφασίζουν να διασκευάσουν τραγούδια άλλων, σε υπέροχα albums όπως τα "The Covers Record" (2000), "Jukebox" (2008) και "Covers" το 2022.

Follow Cat Power

Official website | Facebook | Instagram | YouTube | Spotify

Διάθεση εισιτηρίων:

· Τηλεφωνικά στο 2117700000

· Online more.com / Floyd.gr

· Φυσικά σημεία: Καταστήματα Νova, Public, Ευριπίδης, Yoleni’s, Viva Spot Τεχνόπολης

Floyd live music venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός / Τηλ. 210 3416706

