Maria the Woman, Callas the Legend: Η διαχρονική ιστορία της Μαρίας Κάλλας

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο στην Αθήνα, παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση "Maria the Woman, Callas the Legend", σε σύλληψη της Τζένης Δριβάλα και σκηνοθεσία της Ειρήνης Κώνστα. Μια ξεχωριστή προσέγγιση στη ζωή και την πορεία της Μαρίας Κάλλας, της θρυλικής ντίβας της όπερας, που εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει. Από την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στις 21:00 και για τρεις μόνο παραστάσεις.

Η παράσταση προσφέρει μια συγκλονιστική απεικόνιση της ζωής και του έργου της Μαρίας Κάλλας, της μεγαλύτερης σοπράνο του 20ού αιώνα, μέσα από την προσωπική της αλληλογραφία με την αδελφή της. Μέσα από αυτό το ταξίδι, αποτυπώνεται η διττή φύση της: η γυναίκα με τις ευαισθησίες και τις αντιφάσεις της και ο θρύλος που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία της όπερας. Κατάφερε, άραγε, να γεφυρώσει ποτέ αυτούς τους δύο κόσμους;

Η άνοδος, η αποθέωση, η μοναξιά, η πτώση, ο θάνατος, καθώς και η αθάνατη θέση της στο πάνθεον των σπουδαιότερων καλλιτεχνών της ιστορίας ζωντανεύουν στη σκηνή, με τον λόγο, τη μουσική και την υποκριτική να αλληλοσυμπληρώνονται αρμονικά, δημιουργώντας μια βαθιά συγκινητική εμπειρία.



Ταυτότητα Παράστασης:

Ιδέα- Σύλληψη: Τζένη Δριβάλα

Κείμενα- Σκηνοθεσία: Ειρήνη Κώνστα

Ερμηνεύουν: Μαρία: Σοφία Κουτσούρη (σοπράνο), Κάλλας: Ειρήνη Κώνστα (σοπράνο), Άρης: Γιάννης Μπρίτσας (τενόρος), Μενεγκίνι: Δημήτρης Κωσταρέλος (μπάσος), Τζάκυ: Μαρία Μέμη Αναστασοπούλου (ηθοποιός), Μπρούνα: Έλενα Κοντραργύρη (ηθοποιός)

Στο πιάνο: Γκουλνόρα Τουλιαγκάνοβα

Συντελεστές

Κοστούμια: Mary Avramides, Veronica Tara

Φωτογραφίες: Νίκος Παγωνάκης

Αφίσα: Σωτηρία Μπράμου

Social media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Ημέρες και Ώρες Παραστάσεων

Τετάρτη 4, 11 & 18 Δεκεμβρίου στις 21.00

Τιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση: https://www.more.com/theater/maria-the-woman-callas-the-legend/

Σημείωση: Το θέατρο διαθέτει επίσης μπαρ με προσιτές τιμές

(μπύρα €2,50, ποτά €5)

ΤHEATRE OF THE NO: Κων/νου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

(απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας)

Τηλ: 6946851001





