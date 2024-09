To Do: Φεστιβάλ, Race for the Cure κι ελεύθερη είσοδος στα Μουσεία

Από όλα έχει ο urban... μπαχτσές κι αυτό το σαββατοκύριακο! Την Κυριακή τρέχουμε στο Greece Race for the Cure® για να καταπολεμήσουμε τον καρκίνο του μαστού. Την ίδια ημέρα, αλλά και μια ημέρα πριν, αδράξτε την ευκαιρία κι επισκεφτείτε εντελώς δωρεάν τους κρατικούς αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία.

Για τους fans των... φανταστικών κόσμων, ένα φεστιβάλ γεμάτο μαγεία, περιπέτεια και διασκέδαση σας περιμένει στον Δήμο Περιστερίου!

28 & 29/9 - Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 2024 - Ελεύθερη είσοδος και δράσεις

Από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 2024 το Υπουργείο Πολιτισμού γιορτάζει για 28η χρονιά τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Φέτος, το κοινό ευρωπαϊκό θέμα του εορτασμού είναι «Ανιχνεύοντας Διαδρομές, Δίκτυα και Δεσμούς στην Πολιτιστική Κληρονομιά» (European Heritage Days 2024: Routes, Networks and Connections).

Ο φετινός εορτασμός συμπίπτει με την 70η επέτειο της υπογραφής της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης (European Cultural Convention, Παρίσι 1954), η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση, εμβάθυνση και περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Το σαββατοκύριακο του εορτασμού, 28 και 29 Σεπτεμβρίου, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία του κράτους είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες: www.culture.gov.gr.

Από 28/9 - Fantasy Festival 2024 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

Το μεγαλύτερο Φεστιβάλ του Φανταστικού στην Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά, προκειμένου να μας ταξιδέψει σε ένα κόσμο γεμάτο μαγεία, περιπέτεια και διασκέδαση.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο φεστιβάλ που προάγει τις τέχνες, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την περιβαλλοντική συνείδηση και την ελευθερία της έκφρασης και συγκεντρώνει τους λάτρεις του Φανταστικού σε έναν οργανωμένο χώρο, στον οποίο μπορούν να συναντηθούν, να μοιραστούν το πάθος τους και να απολαύσουν μια σειρά από μοναδικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

Fantasy Festival 2024 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

Δωδεκανήσου & Αγίου Βασιλείου, Περιστέρι

Από 28/09/2024 έως 29/09/2024

Καθημερινά 10:00-22:00

Περισσότερες πληροφορίες: https://fantasyfestival.gr/en/

29/9 - 16ο Greece Race for the Cure®

Το Greece Race for the Cure®, ο αγώνας-θεσμός ενάντια στον καρκίνο του μαστού, επιστρέφει για 16η χρονιά την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου.

Το Greece Race for the Cure® πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe® κι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® παγκοσμίως, ευαισθητοποιώντας χιλιάδες κόσμου για τον καρκίνο του μαστού κάθε χρόνο.



Διαδρομές:

Αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων : Εκκίνηση 9.30 πμ, Ζάππειο/ Εγγραφή:10€.

Οι εγγραφές για τον αγώνα δρόμου θα ολοκληρωθούν στις 19/09 ή με τη συμπλήρωση 10.000 δρομέων.



Περίπατος 2 χιλιομέτρων: Εκκίνηση 10.30 πμ, Ζάππειο / Εγγραφή: 8€

Οι εγγραφές για τον περίπατο θα ολοκληρωθούν στις 22/09 ή με τη συμπλήρωση 35.000 συμμετεχόντων.

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου

Έναρξη διοργάνωσης: 8.30 πμ



Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου - Ημέρα Προαγωγής Υγείας (12μμ-6μμ): Δωρεάν δράσεις για μικρούς & μεγάλους & Συμβολική φωταγώγηση του Ζαππείου στις 10μμ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://greecerace.gr/

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media