Release Athens 2024: Ιστορική βραδιά με Massive Attack 

Δείτε διάφορες φωτογραφίες από τη μεγάλη συναυλία

Ολοκληρώθηκε χθες μια από τις πλέον πολυαναμενόμενες βραδιές του φετινού καλοκαιριού με τρία σπουδαία συγκροτήματα και τρεις σπουδαίες εμφανίσεις.



Η αρχή ανήκε στους Mount Kimbie, οι οποίοι παρουσίασαν ένα σετ που εστίασε περισσότερο στις δύο τελευταίες κυκλοφορίες τους (Love What Survives, The Sunset Violent), με μοναδική εξαίρεση το φινάλε, με το υπέροχο “Made To Stray”.

Οι Beak> στη συνέχεια, για περίπου μια ώρα διατήρησαν αμείωτο τον υπέροχο motorik ήχο τους και με επιλογές από ολόκληρη τη δισκογραφία τους, όπως τα φετινά “The Seal”, “Windmill Hill”, τα παλιότερα singles “Oh Know”, “Wulfstan” και το πανέμορφο “Blagdon Lake”, γνώρισαν την αποθέωση από μια κατάμεστη Πλατεία Νερού που ήταν πλέον έτοιμη για την μεγάλη επιστροφή των Massive Attack στην Αθήνα, μετά από 14 ολόκληρα χρόνια.

Ο 3D, ο Daddy G με την συγκλονιστική και πλούσια μπάντα τους και φυσικά τους special guests τους, μας χάρισαν μια ανεπανάληπτη οπτικοακουστική εμπειρία που ξεπέρασε τα στενά όρια ενός ακόμα live. Οι Massive Attack έδωσαν μια παράσταση υψηλής αισθητικής προσαρμοσμένη στην Ελλάδα (όπως κάνουν σε ολόκληρη την περιοδεία τους άλλωστε) που υπερθεμάτιζε τις κοινωνικό-πολιτικές τους ανησυχίες, με soundtrack μερικά από τα κορυφαία τραγούδια των τελευταίων τριάντα ετών.

Σε ένα τέτοιο show δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στους εκλεκτούς τους καλεσμένους. O Horace Andy ήταν ο πρώτος που εμφανίστηκε για να τραγουδήσει το “Girl I Love You” (θα ακολουθούσε και μια στοιχειωμένη εκτέλεση του “Angel” αργότερα), τον οποίο διαδέχτηκε η απόλυτη φωνή της Elizabeth Fraser.

Η πάλαι ποτέ τραγουδίστρια των Cocteau Twins, εκτός από τα τραγούδια του Mezzanine που έχει σφραγίσει με την παρουσία της, απογείωσε το “Song To The Siren” του Tim Buckley, σε μια πανέμορφη εκτέλεση που σίγουρα ανήκει στις κορυφαίες στιγμές του Release Athens 2024, όπου πιθανότατα μπορούσες να ακούσεις μια καρφίτσα να πέφτει. Από κοντά και οι Young Fathers σε μια τριάδα τραγουδιών-φωτιά (“Gone”, “Minipoppa”, “Voodoo In My Blood”) και φυσικά η εντυπωσιακή Deborah Miller που τραγούδησε τα αξεπέραστα “Safe From Harm” και “Unfinished Sympathy”, τα οποία αν και έχουν περάσει περισσότερα από τριάντα χρόνια από την πρώτη φορά που τα ακούσαμε, μοιάζουν να κυκλοφόρησαν χθες.

Το Release Athens 2024 συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη 18 Ιουλίου, με το πολυαναμενόμενο show των Duran Duran.

