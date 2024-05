The Offspring και Brian May μαζί στη σκηνή!

Οι σπουδαίοι punk-rockers ήταν καλεσμένοι του θρυλικού κιθαρίστα των Queen στο φεστιβάλ Starmus!

Πριν δύο βράδια, οι Offspring ανέβηκαν στη σκηνή της Tipos Aréna στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας έχοντας μαζί τους τον Brian May, τον θρυλικό κιθαρίστα των Queen και αναγνωρισμένου αστροφυσικού και διευθυντή του φεστιβάλ. Οι Αμερικανοί super stars έπαιξαν το "Gone Away", από το "Ixnay on the Hombre", με συνοδεία ορχήστρας εγχόρδων και τη φωνή του Bryan "Dexter" Holland να πρωταγωνιστεί!

Δείτε τα πρώτα video παρακάτω:

Το Starmus είναι ένα διεθνές φεστιβάλ που συγκεντρώνει σπουδαία ονόματα της επιστήμης αλλά και καλλιτέχνες, με σκοπό τη συζήτηση για το μέλλον του πλανήτη, της κλιματικής αλλαγής, του ΑΙ και πολλών ακόμα. Καλεσμένοι του Brian May ήταν και οι Jean-Michel Jarre και Laurie Anderson μεταξύ άλλων.

Οι The Offspring θα εμφανιστούν στις 9 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2024. Μαζί τους, θα βρίσκονται οι -εξίσου- εκρηκτικοί The Subways και Danko Jones. Για όλες τις πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.releaseathens.gr

