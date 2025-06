Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήθελε ο Κωνσταντίνος να γίνει θρησκευτικός γάμος»

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν καλεσμένη σήμερα Παρασκευή 6 Ιουνίου η Ιωάννα Μαλέσκου.

Μεταξύ άλλων η παρουσιάστρια αποκάλυψε τον λόγο που δε θα κάνει θρησκευτικό γάμο με τον Κωνσταντίνο Δανιά, ενώ αναφέρθηκε και στη βάπτιση της κόρης τους.

«Δεν άλλαξε κάτι μετά τον πολιτικό γάμο. Είναι μια υπογραφή. Θρησκευτικό δε θα κάνουμε. Ήταν κάτι που δεν ήθελε ο Κωνσταντίνος να γίνει, δεν πιστεύει πολύ στα μυστήρια. Εγώ το ήθελα πολύ. Έδωσα βαρύτητα στο μετά, στο ότι θέλω να γίνει η βάφτιση της κόρης μας και θέλω να γίνει όπως την έχω ονειρευτεί.

Δεν έχει γίνει η βάφτιση, θα γίνει κανονικά. Θα το ζήσω all the way. Δεν άλλαξε κάτι στη ζωή μας. Δεν κάνω και στη ζωή μου συγκεκριμένες εικόνες γιατί φοβάμαι μην αλλάξει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι στο ζευγάρι με τον γάμο. Αλλάζουν όμως πολλά πράγματα όταν έρχεται ένα παιδάκι. Ξαναστυστήνεσαι», αποκάλυψε η Ιωάννα Μαλέσκου στον Γιώργο Λιάγκα.

