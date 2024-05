Release Athens 2024: Οι Pulp στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους θρυλικούς Pulp, την Πέμπτη 20 Iουνίου στην Πλατεία Νερού!

H μυθική μπάντα από το Sheffield επανενώθηκε ξανά για συναυλίες και το Release Athens έχει την τύχη να είναι ένας από τους προορισμούς που επέλεξαν!

Mαζί τους, ως co-headliners, οι The Smile, η μπάντα που δημιούργησαν ο Thom Yorke και ο Jonny Greenwood, δηλαδή ο δημιουργικός πυρήνας των περίφημων Radiohead, και οι υπέροχοι Ride με τους ανερχόμενους Tramhaus.

Με αρχηγό τον χαρισματικό Jarvis Cocker, έναν από τους καλύτερους frontman στην Ιστορία, οι Pulp χάρισαν το soundtrack της εφηβείας και της ενηλικίωσης σε μια ολόκληρη γενιά και παραμένουν θριαμβευτικά επίκαιροι και αναγκαίοι έως σήμερα. Δικαιολογημένα μέρος της χρυσής τετράδας της Britpop σκηνής (Oasis, Blur, Suede οι άλλοι τρεις) οι Pulp δεν έμοιασαν ποτέ με τίποτε άλλο.

PULP > ΔΕΚΑ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

> 1991 Tο μνημειώδες “My Legendary Girlfriend” θα γίνει single of the week στο NME. Δίκαια.

> 1992 Κυκλοφορεί ο τρίτος δίσκος τους "Separations", τα υπέροχα "Death II" και "Countdown" γυρίζουν όλα… τα βλέμματα προς τη μπάντα από το Σέφιλντ. > 1994 Ερχεται το κομβικό "His 'n' Hers", το αριστούργημα που τους αλλάζει επίπεδο. "Lipgloss", "Do you remember the first time", "Babies", "Razzmatazz" παραμένουν ανέγγιχτα από το χρόνο. > 1995 Ενα χρόνο μετά, όλοι μιλούν για αυτούς και ο λόγος είναι το εμβληματικό "Different Class" (1995) που τους εκτοξεύει στην... στρατόσφαιρα, χάρις βέβαια και στο "Common People", για πολλούς ο ύμνος που χαρακτήρισε την Britpop -και όχι μόνο- ένα διαχρονικό τραγούδι απόλυτης ευφυϊας και ευδαιμονίας! Ενας δίσκος γεμάτος κορυφές! "Disco 2000", "Sorted for E's & Wizz", "Something Changed", "Underwear"...

> 1996 Πιθανότατα η πιο… ξακουστή στιγμή του Jarvis. Ο Michael Jackson ήταν στη σκηνή παρουσιάζοντας μαζί με πολλά παιδιά, το "Earth song", όταν από το πουθενά ο ηγέτης των Pulp πήγε στο μπροστινό μέρος της σκηνής, παραδώντας τις κινήσεις του pop-star. Συνελήφθη, αλλά αφέθηκες ελεύθερος. Τα tabloid τα έβαλαν με τον Jarvis, το κοινό τον αποθέωσε! Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα στο 1.23 αυτού του video.

> 1998 Το γοητευτικό "This Is Hardcore" έρχεται 3 χρόνια μετά την τρομακτική επιτυχία του "Different Class", ένα τολμηρό και ενδοσκοπικό βήμα, που με τη σειρά του, πήγε στο νο1 των charts. Kαι βέβαια, το ομότιτλο τραγούδι, με το αξεπέραστο κρεσέντο & τους κοφτερούς στίχους του Jarvis Cocker, αξίζει ένα αντίστοιχης ομορφιάς βίντεο, πιο συγκεκριμένα, ένα από τα κορυφαία video clips όλων των εποχών! Απολαύστε το!

> 2015 Η άνοδος του Σύριζα στην εξουσία και ο ρόλος του Γιάνη Βαρουφάκη, στρέφουν τα φώτα και στη σύζυγό του Δανάη Στράτου. Η αιτία είναι πως πολλοί την ονόμασαν ως την Ελληνίδα που αναφέρει ο Jarvis στην εισαγωγή του Common People.

> 2011 Σχεδόν μια δεκαετία μετά την τελευταία τους εμφάνιση και το διάλειμμα τους, οι Pulp επανέρχονται με μια παγκόσμια περιοδεία που τους συστήνει σε ένα νέο κοινό. Η headline εμφάνισή τους στο Reading φεστιβάλ μνημονεύεται ως κλασική, και ένας από τους λόγους είναι βέβαια αυτά τα 8 λεπτά!

> 2023 Το δεύτερο reunion τους, αποθεώθηκε από τους πάντες, χαρακτηρίζοντας την σκηνική τους παρουσία εφάμιλλη των ένδοξων ημερών τους. "Μια γιορτή, μια φορτισμένη νοσταλγική βραδιά, για το τότε και το τώρα"

> 2024 Λίγο πριν την έναρξη της νέας περιοδείας που θα τους φέρει στο Release Athens 2024, o Jarvis Cocker, μας θυμίζει τη δύναμη της μουσικής! "Τα τραγούδια επέστρεψαν στη ζωή & θέλουν να ακουστούν. Έχουν την ανάγκη να ακουστούν. Να μας θυμίζουν ποιο είναι το νόημα".

Let’s all meet up in the year 2024!

