Saristra 2022: Το πρωτοποριακό φεστιβάλ της Κεφαλονιάς επιστρέφει

Το πρωτοποριακό φεστιβάλ της Κεφαλονιάς γιορτάζει φέτος τα δέκατα γενέθλιά του με ένα εντυπωσιακό line up που περιλαμβάνει από τους σπουδαίους BEAK>, την μπάντα του Geoff Barrow των Portishead μέχρι τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής, αλλά και ένα πλούσιο εικαστικό πρόγραμμα. Με τη συνεργασία του Onassis Culture, το φετινό πρόγραμμα του Saristra αποκτά νέο περιεχόμενο και ενισχύεται με μουσική, residencies και προβολές που ξεδιπλώνουν τις ανησυχίες του σήμερα και μας τοποθετούν στο «εδώ και τώρα».

Πριν δέκα ακριβώς χρόνια, τα Παλιά Βλαχάτα, ένα εγκαταλελειμμένο χωριό στη Σάμη της Κεφαλονιάς που καταστράφηκε από τον σεισμό του 1953 είδε τον χρόνο και πάλι να κυλά όταν το Saristra βρήκε εκεί το σπίτι του και άρχισε να ανοίγει τις πόρτες του στους φίλους και επισκέπτες του κάθε χρόνο στην καρδιά του καλοκαιριού. Μια μοναδική βιωματική εμπειρία με μουσική, εκθέσεις, προβολές, workshops και πολλές ακόμα παράλληλες δράσεις.

Το σκηνικό, μοναδικό: περιδιαβαίνοντας κανείς τα δαιδαλώδη χωμάτινα δρομάκια, συναντά μισογκρεμισμένα κτίρια (κατοικίες, το σχολείο, το καφενείο, την εκκλησία του χωριού), παλιές στέρνες, υπεραιωνόβιες ελιές, αγραπιδιές, ροδιές και πρόβατα αλλά και την πλατεία του παλιού χωριού που δίνει το όνομα της στο φεστιβάλ και αποτελεί το κέντρο αυτού του μεταμοντέρνου πανηγυριού.

Το Saristra έχει καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια να φιλοξενήσει στις σκηνές του τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής αλλά και μερικά σπουδαία διεθνή ονόματα- οι μνήμες είναι ακόμη νωπές από τις εμφανίσεις του τελευταίου gentleman της americana Josh T. Pearson, των ψυχεδελικών Ιαπώνων Minami Deutsch, της μεγάλης μορφής της underground σκηνής της Αμερικής Ian Svenonius, των Τούρκων new wave-άδων She Past Away και του «θρυλικoύ» frontman των Tuxedomoon Blaine L. Reininger.

Το Saristra φέτος, επιστρέφει με ένα line up αντάξιο των δύο χρόνων αναγκαστικής παύσης του, για να γιορτάσει τα δέκα του χρόνια με το καλύτερο line-up της ιστορίας του, που αναπτύσσεται στο κεντρικό stage (Square Stage) και το stage του Movement Radio της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Μεγάλοι καλεσμένοι είναι οι BEAK>, το τρίο του σπουδαίου βρετανού μουσικού Geoff Barrow εκ των ιδρυτικών μελών των Portishead. Στους τέσσερις δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει έχουν καταφέρει να συνδυάσουν την kraut επαναληπτικότητα με τα synths και μια σαφή electro διάθεση, σε ένα πάντρεμα που δεν διστάζει να χωρέσει από post punk attitude μέχρι υπόκωφα disco ξεσπάσματα. Με νωπές τις εμπειρίες τους από το φετινό Primavera, οι BEAK> ετοιμάζουν τις αποσκευές τους για Κεφαλονιά, για να δουν πώς οι πειραματισμοί τους ηχούν στο μοναδικό αυτό σκηνικό.

Τον δρόμο για Κεφαλονιά παίρνει κι ένα σχήμα που το εγχώριο εναλλακτικό κοινό αγαπά πολύ. Οι The KVB, το ντουέτο δηλαδή των Nicholas Wood και Kat Day που αγαπά τα synths αλλά και την shoegaze νωχελικότητα. Όσοι τους έχουν δει live γνωρίζουν καλά πως το οπτικό κομμάτι των shows τους είναι ισάξιο του ηχητικού.

Στη σκηνή του Saristra θα δούμε επίσης το βερολινέζικο ντουέτο των Local Suicide που ακούσαμε πρόσφατα με feat. από τη σπουδαία Λένα Πλάτωνος και που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν τους electro ελιγμούς τους «technodisco» και «cobra wave», τον Noda Pappa που άφησε για λίγο στην άκρη τους Acid Baby Jesus για να παραδοθεί στο ψυχεδελικό pop φως των 70s, τον Pan Pan που με τα πλήκτρα των synths του υπόσχεται να «μας χτυπήσει σαν ρεύμα στην πίστα», τον Metaman που θα παραδοθεί στα synths του λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου του album Ματαίωση, το εκρηκτικό κιθαριστικό νεύρο των Dury Dava, την ψυχεδελική μελωδική γοητεία των Whereswilder, το Παιδί Τραύμα με την ασίγαστα ρομαντική ποιητικότητά του, το sui generis διονυσιακό πανηγύρι των Kooba Tercu, τον capétte, που ψάχνει την καλλιτεχνική του υπόσταση ανάμεσα στον Τσέχωφ και το autotune, αλλά και το τρίο των ΑΜΚΑ που κάνει το groove το αλατοπίπερο στους στακάτους kraut αυτοσχεδιασμούς του και την Demetria με μελωδική μουσικά πολυσυλλεκτική ευαισθησία και 4 άλμπουμ ήδη στα 22 της.

Φέτος, όμως, το Movement Radio της Στέγης αποκτά το δικό του stage στο οποίο έχει επιμεληθεί ένα εκρηκτικό line up με ονόματα όπως η Deena Abdelwahed που θα ξεδιπλώσει με έντονα πρωτοποριακή διάθεση στα decks τις ανησυχίες που κουβαλά από τη σκηνή της Τυνησίας με έδρα πλέον την Γαλλία, η Tash LC, που οι afro απολήξεις της techno της την έχουν κάνει ένα από τα ελπιδοφόρα ονόματα της λονδρέζικης dance σκηνής, με εκπομπές στο BBC Radio 1Xtra και το Worldwide FM, η Madam X, μία από τις πιο δυναμικές djs της Βρετανίας που κυματίζει περήφανα τη σημαία της κουλτούρας του soundsystem με εμφανίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, η Ikonika που έρχεται από την Αγγλία και την Hyperdub Records να «κουνήσει» το χωριό, ο Athens Computer Underground, δηλαδή το σόλο πρότζεκτ του Παντελή Θεοδωρίδη των Regressverbot που αφιερώνει στο Roland TB-303, τη sci-fi λογοτεχνία και το acid πνεύμα, η Spivak από την Κύπρο που χτίζει ένα ηχητικό σύμπαν ανάμεσα σε ambient ηχοχρώματα, dance ρυθμούς και synth pop γραμμές, ο Gunnpla, το 1/2 του label Hypermedium που αγαπά την club μουσική αλλά και τη συνθετική αποδόμηση, η Carina που η φιλοσοφία της ισορροπεί ανάμεσα στο ανθρώπινο εντός και το εκτός του χώρου αλλά και το ανακάτεμα των genres, ο ανερχόμενος Poor J Darr που ψάχνει το νόημα στην ηλεκτρονική μουσική, ο LoFi, κατά κόσμον Λάμπρος Τσάμης, που έχει μείνει πιστός στο αθηναϊκό underground από τη δεκαετία του ΄80 μέχρι σήμερα, μέσα από τη μουσική, τα sets του και τα γραπτά του, ενώ στα decks θα ανέβει και ο πολυσχιδής καλλιτεχνικός διευθυντής του Μovement Radio, Voltnoi Brege.

Το φεστιβάλ θα κλείσει για ακόμα μια χρονιά η ομάδα Express Skopelitis σε ένα διονυσιακό πάρτι μέχρι την ανατολή του ήλιου.

Φέτος, το παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Saristra είναι πιο πλούσιο από ποτέ, με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες να παρουσιάζουν έργα εμπνευσμένα από το ίδιο το χωριό.

Η Wiktoria με το «Traces: Relief (II)» καλεί τους επισκέπτες να αφήσουν ένα ίχνος με σκοπό την ανανέωση της ανθρώπινης σύνδεσης με τη φύση, ο Βαγγέλης Σαββάς με το «A Memory of a Memory» μέσα από μια ψηφιακή αποτύπωση μετατρέπει μια παιδική ανάμνηση σε νησί, ο Guram Chachanidze με τη φωτογραφική εγκατάσταση «Threshold» προσεγγίζει την ιστορική και πολιτιστική μνήμη, τη μετανάστευση και την έρευνα των αισθήσεων, ο Δημήτρης Σιδερίδης με το mixed media έργο «ذاكرة مكان /Thakirat makan (memory of a place)» αποτυπώνει εγκαταλελειμμένα χωριά του Qatar σε παραλληλισμό με τα Παλιά Βλαχάτα, η Khin Thethtar Latt φέρνει την «Απώλεια Ταυτότητας» από την Μιανμάρ, μια φωτογραφική σειρά για το βίαιο πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου του 2021 στην ασιατική χώρα, η Χαρά Σπαθή μαζί με τους Noisee n Grain, θα αφηγηθούν ξανά με «Τα Παιδιά της Μέδουσας» τον μύθο της Μέδουσας αλλιώς, μέσα από ένα video mapping installation, η Πηνελόπη Τριανταφύλλου με το «History is a very sudden thing» εμπνέεται από τον Philip Roth και με βασικό υλικό το ύφασμα προσπαθεί να ενώσει το ορατό με το αόρατο, ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος με την ομάδα Potential Project μελετούν την εποχή πριν την εγκατάλειψη του χωριού το 1953 για να φτιάξουν το site specific έργο «SYMBIOSIS», ο Παναγής Σταθάτος (ο καλλιτέχνης που επιλέχθηκε από το φετινό open call για καλλιτέχνες-κατοίκους Κεφαλονιάς και Ιθάκης) αναρωτιέται τι κοινό μπορεί να έχει η άμμος στον Άρη με την άμμο μιας παραλίας στην Κεφαλονιά με τη φωτογραφική σειρά «Rock-Sand Planet Universe Kefalonia», η χορογράφος Κέλλη Καραχάλια θα παρουσιάσει το χοροντοκουμέντο «Αθηνά_16_ live #θεάτηςσοφίας» που αφηγείται την ιστορία μιας έφηβης χορεύτριας εν μέσω καραντίνας και η Kangela Tromokratisch θα τραγουδήσει και θα κάνει stand up comedy με διαθέσεις ψυχεδελικής νοικοκυράς και πανκ θεάς της μόδας.

Η κοινότητα του διεθνούς προγράμματος φιλοξενίας Onassis AiR του Ιδρύματος Ωνάση δίνει το παρόν με νέα αλλά και παλαιότερα έργα που εμπνέονται από τις έννοιες της φιλοξενίας, της οικειότητας, το σώματος και του τοπίου. Η Αναστασία Διαβαστή με τη Róisín Trefla και την περφόρμερ Μαρίνα Μήλιου-Θεοχαράκη θα συνδυάσουν δημιουργική γραφή και τη ζωγραφική με φυσικό μοντέλο στα εργαστήρια «bits & pieces», η Μαρίνα Μήλιου-Θεοχαράκη θα φτιάξει επίσης ένα ηχητικό περιβάλλον που θα προσκαλεί το κοινό να κάνει στάση, να ξαπλώσει και να αφουγκραστεί τον ήχο της παύσης, ο Μανώλης Μανουσάκης και ο Άρης Παπαδόπουλος παρουσιάζουν έναν συμμετοχικό ηχητικό περίπατο που προσκαλεί το κοινό να περιηγηθεί στο χωριό των Παλιών Βλαχάτων και να δημιουργήσει τον δικό του χάρτη μνήμης, ο Κώστας Τσιούκας θα σχεδιάσει μια συμμετοχική περφόρμανς χορού εμπνευσμένος από τους παραδοσιακούς χορούς της περιοχής, ενώ η Laure Jaffuel θα αναλάβει τον σκηνικό σχεδιασμό του χώρου φιλοξενίας του Onassis AiR ως ένα μαλακό τοπίο που ενσωματώνεται στο φυσικό περιβάλλον. Μέσα σε ένα εντυπωσιακό μισογκρεμισμένο αρχοντικό θα παρουσιαστεί το «Έργο για Έναν Άνθρωπο Μονάχα - Μέρος Πρώτο» του Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη σε μία site specific προσαρμοσμένη εκδοχή του με την υποστήριξη του προγράμματος της Στέγης «Εξωστρέφεια», ενώ θα προβληθεί και η μυσταγωγική συναυλία στη Δήλο του μάγου της ηλεκτρονικής μουσικής.

Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από το project 120 Enter μια σειρά από νέα, πρωτότυπα έργα, σε ανάθεση της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και του Onassis USA, που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας μέσα σε ένα διαφορετικό «εδώ και τώρα». Σκοπός τους να το υπερβούν και αλλά και να αποτελέσουν μία ψηφιακή χρονοκάψουλα που θα διατηρήσει τη μνήμη της πανδημικής εποχής για τις μελλοντικές γενιές.

Saristra σημαίνει και σινεμά: στο φετινό πρόγραμμα θα προβληθούν τα «Μαγνητικά Πεδία», η no budget ρομαντική -γυρισμένη στην Κεφαλονιά- road movie του Γιώργου Γούση, που θριάμβευσε με πέντε βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων αυτό της Καλύτερης Ταινίας. Θα προβληθεί επίσης και το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Γούση, η μικρού μήκους ταινία «Ο Χειροπαλαιστής» που απέσπασε το βραβείο 2ης Καλύτερης Μικρού Μήκους στις «Νύχτες Πρεμιέρας» το 2019. Παρουσία του σκηνοθέτη ο οποίος θα μιλήσει για την εμπειρία των γυρισμάτων στο νησί.

Θα προβληθούν επίσης δύο πολύ ενδιαφέροντα και ετερόκλητα μουσικά ντοκιμαντέρ: το «Ανέστης Δελιάς, η μαύρη γάτα του ρεμπέτικου» του σκηνοθέτη Σπύρου Μανωλάτου για τον σπουδαίο ρεμπέτη και το «Music for Ordinary Life Machines» του Νίκου Χαντζή για τη synth σκηνή της Ελλάδας από τα 80s μέχρι σήμερα.

Επίσης οι μικρού μήκος «Emily, ilaw ng tahanan» της Άννας Πρόκου με την ιστορία μιας 25χρόνης Φιλιπιννέζας που έχει κακοποιηθεί από τον πατέρα της και το «Bone Selector» του Μάρκου Κρίμπαλη που διερευνά τη σχέση του ανθρώπου με το έδαφος μέσα από μία αποστολή τριών εξερευνητών στην ηφαιστιογενή Νίσυρο.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ η Ελίνα Κουρταλή θα παραδίδει καθημερινά μαθήματα yoga, οι Cinemathesis και η Kangela θα αναλάβουν τις παιδικές δραστηριότητες και η Ευφροσύνη Τσιριτάκη από την κολεκτίβα ΤΑΑΤ (Theatre and Architecture, Architecture and Theatre) θα παρουσιάσει ένα εργαστήρι διαισθητικού σχεδιασμού.

Το φαγητό του φετινού Saristra επιμελείται η ομάδα Nomade et Sauvage η οποία επιχειρεί ένα διάλογο με την παράδοση και μία ερμηνεία του τόπου μέσα από την ακατέργαστη και φυσική κουζίνα, ενώ φέτος εγκαινιάζεται για πρώτη φορά και ένα wine bar σε συνεργασία με το Wine Kiosk της Καλαμάτας το οποίο θα σερβίρει αποκλειστικά ετικέτες από τα τοπικά οινοποιεία μέλη του Σύνδεσμου Οινοποιών Κεφαλονιάς.



Saristra

29-31 Ιουλίου 2022

Παλιά Βλαχάτα, Σάμη Κεφαλονιάς

Είσοδος ελεύθερη



