Μια φεστιβαλική εβδομάδα από την Πειραιώς 260... στη Μικρή Επίδαυρο

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου σε πηγαίνει από την Πειραιώς 260 έως την Μικρή Επίδαυρο με ένα κράμα τεχνών, ταλέντου και καλλιτεχνίας. Ακολουθεί το πρόγραμμα της πιο φεστιβαλικής εβδομάδας!

Μια διήμερη «μάχη» με πολύ χορό και ελεύθερη είσοδο

Μετά το περσινό, δυναμικό ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ Αθηνών Eπιδαύρου, όπου μύησε το κοινό της Πειραιώς 260 στο σύμπαν του hip hop και του street dance στο πλαίσιο του Κύκλου Layers of Street, το Athens Epidaurus Festival Urban Dance Contest επανέρχεται φέτος στις 28 και 29 Ιουνίου με νέες χορευτικές «μάχες», υποσχόμενο ακόμα πιο ηλεκτρισμένες αναμετρήσεις.

Φέτος, οι κατηγορίες είναι δύο: την πρώτη μέρα, δεκαέξι από τους καλύτερους*ες χορευτές*τριες στην Ελλάδα διαγωνίζονται ατομικά 1vs1 στην κατηγορία hip hop. Τη δεύτερη ημέρα, η αγωνία κορυφώνεται με ένα All Styles Battle: break, hip hop, popping, locking, house, krump, waacking, voguing και dancehall είναι τα είδη στα οποία θα διαγωνιστούν 32 εκρηκτικοί*ες χορευτές*τριες από όλη την Ελλάδα σε ζευγάρια 2 vs 2.

Στις θέσεις των κριτών μερικοί*ες από τους*τις καλύτερους*ες χορευτές*τριες της hip hop και street dance κουλτούρας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μαζί τους, για ακόμα μια χρονιά, ο Dj AmazeMe στα decks και ο Sifu Versus στον ρόλο του host.

«Φέτος, οι κατηγορίες διαφοροποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό συγκριτικά με πέρυσι. Κι αυτό γιατί θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο, αλλά και στους χορευτές, να δείξουν διαφορετικά στυλ από τα περσινά και να έχουμε και την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε περισσότερους αλλά και νεότερους χορευτές, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν το στυλ το προσωπικό τους μέσα στα battles», σημειώνει ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, σύμβουλος του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σε θέματα Χορού.

Πρόκειται, άλλωστε, για ένα διήμερο που απευθύνεται σε όσους*ες αγαπούν τον χορό και θέλουν να δουν νέους χορευτές και χορεύτριες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό επί σκηνής. Άλλη μια ευκαιρία, επίσης, για δυο αξέχαστες βραδιές στην αγαπημένη industrial Πλατεία της Πειραιώς 260, με δυνατή μουσική, συναρπαστικό χορό (εννοείται), καλό φαγητό και δροσιστικά ποτά – όπως πάντα, καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης.

Marlene Monteiro Freitas

Mal – Embriaguez divina / Το Κακό – Θεϊκή μέθη

Πειραιώς 260 - Χώρος Δ

30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2022

Ώρα: 21:00

Μια γκροτέσκα δίκη εξετάζει όλες τις μορφές του κακού

Με ένα νέο έργο στις αποσκευές της έρχεται στην Πειραιώς 260, στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, η αντισυμβατική χορογράφος Marlene Monteiro Freitas (Αργυρός Λέοντας για τον Χορό, Μπιεννάλε της Βενετίας, 2018)⋅ μια νέα περφόρμανς όπου κυριαρχούν το δαιμονικό στοιχείο, η μεταμόρφωση, ο σουρεαλισμός, αλλά και το άφθονο χιούμορ.

Η ομάδα χορευτών*τριών της Freitas εξερευνά το Κακό ως θεϊκή μέθη, όπως υποδηλώνει ο τίτλος του έργου, αλλά και ως συνθήκη έκστασης, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κοινωνικής ανατροπής, με τη σκηνή του θεάτρου να γίνεται ο κατεξοχήν χώρος αποκάλυψής του.

Πράγματι, το Κακό σε όλες του τις μορφές ανεβαίνει στη σκηνή, ενσαρκωμένο από μια σειρά πλάσματα, που εμφανίζονται ως κρατούμενοι σε κατατονική κατάσταση, καθισμένοι σε ένα εδώλιο σαν δικαστές, σε μια δίκη που τιμωρεί και καταδικάζει κάθε παρατυπία.

Το Mal μπορεί να πάρει την έννοια της ανησυχίας, της δυσφορίας, του πόνου, της ταλαιπωρίας, της αγωνίας, της θλίψης, του μαρτυρίου, του ελαττώματος, του τρόμου και -τέλος- του κακού. Είναι αυτή ακριβώς η πολυμορφική πτυχή του που το έχει καταστήσει κυρίαρχο σε τόσο πολλές ιστορίες και καταστάσεις.

Η Freitas που είχε ξεσηκώσει το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο παρελθόν με τις παραστάσεις Βάκχες και of ivory and flesh - statues also suffer, επιστρέφει με ακόμα ένα έργο, παρουσιάζοντας μια σειρά από ενοχλητικούς αλλά και συναρπαστικούς χαρακτήρες με καρναβαλική διάθεση και έντονη εκφραστικότητα.

Στην παράσταση γίνεται χρήση στροβοσκοπικών φωτισμών

30 Ιουνίου: Ακολουθεί συζήτηση με τη Marlene Monteiro Freitas. Συντονίζει η Stefanie Carp, με τον Κωνσταντίνο Τζήκα.

Στις 30 Ιουνίου, επίσης, αμέσως μετά το τέλος της παράστασης Το Κακό – Θεϊκή μέθη της Marlene Monteiro Freitas ξεκινάει και το Jazz στην Πλατεία*

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορογραφία Marlene Monteiro Freitas

Βοηθός χορογραφίας Lander Patrick de Andrade

Ερμηνεύουν Francisco Rolo, Henri “Cookie" Lesguillier, Hsin-Yi Hsiang, Joãozinho da Costa, Kyle Scheurich, Mariana Tembe, Marlene Monteiro Freitas, Miguel Filipe, Tomás Moital

Φωτισμοί Yannick Fouassier

Σκηνικός χώρος Marlene Monteiro Freitas, Yannick Fouassier, Miguel Figueira

Δραματουργία Marlene Monteiro Freitas, Martin Valdés-Stauber

Ήχος Rui Dâmaso, Rui Antunes

Χειρισμός φωτισμών - Διεύθυνση σκηνής João Chicó

Σκηνικά αντικείμενα Marlene Monteiro Freitas, Flávio Martins

Κοστούμια Marlene Monteiro Freitas, Marisa Escaleira

Έρευνα Marlene Monteiro Freitas, João Francisco Figueira

Παραγωγή P.OR.K (Soraia Gonçalves, Joana Costa Santos – Λισαβόνα) και Münchner Kammerspiele (Μόναχο)

Διανομή Key Performance (Στοκχόλμη)

Συμπαραγωγή Biennale de la danse de Lyon 2020 και Pôle européen de création – Ministère de la Culture/Maison de la Danse en soutien à la Biennale de la danse de Lyon 2020 (Λυόν), Culturgest (Λισαβόνα), Festival d’Automne (Παρίσι), HAU Hebbel am Ufer (Βερολίνο), Kunstenfestivaldesarts (Βρυξέλλες), International Summer Festival Kampnagel (Αμβούργο), Künstlerhaus Mousonturm (Φρανκφούρτη), Les Spectacles Vivants/Centre Pompidou (Παρίσι), NEXT festival (Eurometropolis Λιλ, Κόρτραϊκ, Τουρναί & Βαλανσιέν), Ruhrtriennale (Μπόχουμ), TANDEM Scène nationale (Ντουαί – Αρράς), Teatro Municipal do Porto (Πόρτο), Theater Freiburg (Φράιμπουργκ), Wiener Festwochen (Βιέννη)

Ευχαριστίες CML – Câmara Municipal de Lisboa, Dançando coma diferença (Φουνσάλ), Fabbrica Europa - PARC- Performing Arts Research Center (Φλωρεντία), La Gare – Fabrique des arts en mouvement (Λε Ρελέκ - Κερυόν), Polo Cultural Gaivotas - Boavista (Λισαβόνα), Reykjavík Dance Festival (Ρέικιαβικ)

Η P.OR.K Associação Cultural χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση της Πορτογαλίας – Υπουργείο Πολιτισμού / Γενική Διεύθυνση για τις Τέχνες.



TAKIM

Περιπλανώμενο

Ειδική συμμετοχή

Ελένη Βιτάλη

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Σάββατο, 2 Ιουλίου

Ώρα: 21:30

Μια μουσική περιπλάνηση στις μουσικές του τόπου μας

Με μια μοναδική συναυλία ανοίγουν οι φετινές εκδηλώσεις στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου το Σάββατο, 2 Ιουλίου, με την επιστροφή στο Φεστιβάλ του μουσικού σχήματος ΤΑΚΙΜ, το οποίο αποτελείται από έξι σημαντικούς δεξιοτέχνες της ελληνικής δημοτικής παράδοσης.

Οι Θωμάς Κωνσταντίνου (ούτι, λαούτο), Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος (κλαρίνο), Γιώργος Μαρινάκης (βιολί), Κώστας Μερετάκης (λαϊκά και παραδοσιακά κρουστά) και Γιάννης Πλαγιανάκος (κοντραμπάσο) συμπράττουν φέτος με τρεις αγαπημένους ερμηνευτές: την Ελένη Βιτάλη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και την Σοφία Παπάζογλου. Με τους ΤΑΚΙΜ συνεργάζεται επίσης ο μουσικός Ηλίας Μαντικός (κανονάκι).

Η παράσταση Περιπλανώμενο είναι αυτό που λέει ο τίτλος: μια περιπλάνηση στις μουσικές του τόπου μας, μια βόλτα στις μουσικές των βουνών και της θάλασσας, μια περιπλάνηση στο διονυσιασμό των πανηγυριών αλλά και στις πιο ήσυχες γιορτές μας – τις πολυφωνικές και «αγκαλιαστές»⋅ μια περιπλάνηση, τέλος, στην ιστορία του τόπου μας, όπως την αφηγούνται τα τραγούδια.

Στην παράσταση θα γίνουν δύο ξεχωριστές «στάσεις» στη μουσική του Πόντου και στη μουσική που γεννήθηκε στα παράλια της Μικρασίας, αλλά και στα τραγούδια που γέννησε ο διωγμός. Γι’ αυτό και οι ΤΑΚΙΜ θα συμπράξουν εδώ με τρεις πολύ σημαντικούς ερμηνευτές: την Ελένη Βιτάλη, τη Σοφία Παπάζογλου και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.

Η Ελένη Βιτάλη έχει γράψει μέσα στην ελληνική ψυχή τους στίχους και τη μελωδία από οτιδήποτε καταπιάστηκε. Η χροιά της και η δύναμη της ερμηνείας της δεν χωρούν πολλές λέξεις παρά μόνο συναισθήματα. Πάνω από 40 χρόνια καριέρας είναι λίγα μπροστά στην παρακαταθήκη που αφήνει με κάθε της εμφάνιση και με κάθε της τραγούδι.

Η Σοφία Παπάζογλου ξεκίνησε την τραγουδιστική της πορεία αξιοποιώντας τις έντονες μνήμες παραδοσιακών και λαϊκών τραγουδιών. Έχει στο βιογραφικό της συνεργασίες με σημαντικούς δημιουργούς, όπως ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος.

Τέλος, από την φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη έμαθαν οι νεότερες γενιές το «Όνειρο απατηλό» της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και του Απόστολου Καλδάρα. Στιβαρή λαϊκή φωνή, ζεστή με μεγάλη ερμηνευτική δεινότητα η φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη θα ταιριάξει ιδανικά με τους ΤΑΚΙΜ για να μας βάλει στην μαγεία των τραγουδιών που γεννήθηκαν μες στα λιμάνια κι άντεξαν στο χρόνο.



Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media