Ξεκινά το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού της Αθήνας

Mε πρωτοβουλία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΘΠ Λευτέρη Γιοβανίδη να ανοίξει τις πόρτες του θεάτρου στην τέχνη του χορού και σε άμεση συνεργασία με την καλλιτεχνική Διευθύντρια της DAN.C.CE UNITIVA Φρόσω Τρούσα, το ARC FOR DANCE FESTIVAL 13 κατακλύζει το ΔΘΠ!

Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ημερών παραστάσεων, επτά χορογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό ερμηνεύουν την παρουσία, το μοίρασμα και τη συγκίνηση του ελεύθερου και παρόντος σώματος.

Το Φεστιβάλ ARC FOR DANCE FESTIVAL στρέφει την προσοχή του στο συγκεκριμένο και επείγον θέμα της συμβιωτικής απόλαυσης, της πολυδιάστατης ομορφιάς της ζωής, όπως μας προσφέρεται από τις τελετουργίες του χορού και όπως δοκιμάζεται από τα νέα υγειονομικά δεδομένα και πρωτόκολλα.

Μας προσκαλεί σε ένα ειδικό αφιέρωμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου με τίτλο «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1: ΣΩΜΑ ΠΑΡΟΝ» επιχειρεί να επανασυστήσει την κοινωνία του χορού – τη συνθήκη δηλαδή όπου, σε πραγματικό τόπο και συγκεκριμένο χρόνο, παίρνει κυριολεκτικά σάρκα και οστά ένα έργο τέχνης, με σώματα παρόντα, δρώντα, συναισθανόμενα, σε κοινή εμπειρία.

Συμμετέχοντας με ευθύνη στον ευρύτερο κοινωνικό διάλογο που προέκυψε ως συνέπεια της πανδημίας, το ARC επέλεξε να εστιάσει στην ουσιαστική υποστήριξη των ανθρώπων του χορού στην Ελλάδα και, με τη συνεργασία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, να τους δώσει τη δυνατότητα να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν νέα και γνωστά έργα τους.

Τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας για δημιουργούς και θεατές, το ΑRC δίνει το παρόν επαναφέροντας την παρουσία των σωμάτων, και φροντίζει για το μέλλον εστιάζοντας στη σημασία που έχει τώρα τόσο η κατανόηση της ευθραυστότητας της ανθρώπινης ζωής όσο και η ενδυνάμωσή της, η επινόηση δηλαδή νέων οδών απόλαυσης της κίνησης, της μουσικής, της συνεύρεσης, της συντροφικότητας και του μόχθου στην πρωτοφανή συνθήκη μιας όλο και πιο δύστροπης καθημερινότητας.

Το ARC προτείνει ένα άλλο πρωτόκολλο σκέψης, δράσης, ευθύνης και φροντίδας, ενεργοποιώντας και στηρίζοντας ένα ευρύ φάσμα Ελλήνων δημιουργών οι οποίοι, μέσα από επτά έργα, στο διάστημα 17-20 Σεπτεμβρίου, θα εμφανιστούν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά χορεύοντας κατά της απουσίας, της αδιαφορίας και της αποξένωσης, ερμηνεύοντας την παρουσία, το μοίρασμα και τη συγκίνηση του ελεύθερου και παρόντος σώματος.

Πρόγραμμα Φεστιβάλ:

ΠΕΜΠΤΗ 17/09

Τίτλος Έργου: Tonight and Every Night ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Σύλληψη - Χορογραφία: Κωνσταντίνος Παπανικολάου

Διάρκεια έργου: 25’

Χορογραφία – Ερμηνεία: Κωνσταντίνος Παπανικολάου

Μουσική: Νικόλας Τζώρτζης

Βίντεο: Μαρία Λουκία Μητράκου

Σκηνικά – Κουστούμια: Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Όλγα Σφέτσα

Δραματουργία - Εξωτερικό μάτι: Παρασκευή Τεκτονίδου

Βοηθός κίνησης: Αθηνά Γερανίου

Τίτλος Εργου: Lady R. STAGE PREMIERE

Σύλληψη - Χορογραφία: Σοφία Μαυραγάνη

Διάρκεια έργου: 20’

Ιδέα - δημιουργία: Σοφία Μαυραγάνη

Ερμηνεία: Χαρά Κότσαλη

Φωνητική - Mουσική σύνθεση: Μάρθα Μαυροειδή

Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Sanja Ivekovi

Παρασκευή 18/09

Τίτλος έργου: 3 and a Half ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Σύλληψη -Χορογραφία: Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

Διάρκεια έργου: 17’

Σύλληψη - Χορογραφία: Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

Μουσική: Λήδα Δουμουλιάκα

Δραματουργία: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Σκηνικό-Κοστούμια: Έλλη Παπαδάκη

Φωτισμοί: Ξένια Κοντομανώλη

Φωτογραφίες: Δημήτρης Μαμαλούκος

Trailer: Μαρίνα Σκουτέλα

Γραφιστική επιμέλεια: Βάλλια Μικρομάστορα

Συνδημιουργία: Ιουλία Ζαχαράκη, Ηρώ Κόντη, Χριστίνα Σκουτέλα

Ερμηνεία: Ιουλία Ζαχαράκη, Ηρώ Κόντη, Ναταλία Μπάκα



Τίτλος έργου: SONG GREEK PREMIERE

Σύλληψη - Χορογραφία: Mala Kline

Διάρκεια έργου: 40’

Σύλληψη - Χορογραφία: Mala Kline

Δημιουργία - Ερμηνεία: Ευτυχία Στεφάνου

Σχεδιασμός χώρου & κοστουμιών - Φωτογραφία: Petra Veber

Μουσική & ήχοι: Nenad Sinkauz

Σχεδιασμός φωτισμού και τεχνική διεύθυνση: Jaka Šimenc

Executive production: Ajda Kline

Παραγωγή: ELIAS 2069 και Mercedes Klein

Σάββατο 19/09

Τίτλος έργου: Cinderella’s ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Σύλληψη -Χορογραφία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Διάρκεια έργου: 25’

Χορογραφία-Σύλληψη: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Ερμηνεία: Λαμπρινή Γκόλια, Μαρία Κακολύρη, Ηρώ Κόντη, Δέσποινα Λαγουδάκη, Μαρία Μανουκιάν, Δάφνη Σταθάτου, Στεφανία Σωτηροπούλου, Κατερίνα Χριστοφόρου

Μουσική Σύνθεση/Σχεδιασμός Ήχου: Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου

Κοστούμια: Francesco Infante

Δραματουργία: Αναστάσιος Κουκουτάς

Φωτογραφία: Σπύρος Χατζηαγγελάκης, Δημήτρης Μαμαλούκος



Τίτλος έργου: KWAIDAN ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Σύλληψη -Χορογραφία: Stereo Nero Dance Co.

Διάρκεια έργου: 20’

Χορογραφία - Ιδέα - Σύλληψη: Εύη Σούλη

Ερμηνεία- Συνδημιουργία κινητικού υλικού: Κατερίνα Φώτη, Χριστιάνα Κοσιάρη, Θέμις Χατζή

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Jan Van de Engel

Σκηνογραφία: Μαριλένα Γεωργαντζή

Φωτισμός: Μαριέττα Παυλάκη

Φωτογραφίες: Stephie Grape

Παραγωγή: STEREO NERO DANCE CO.

Κυριακή 20/09

Τίτλος έργου: Unauthorised STAGE PREMIERE

Σύλληψη -Χορογραφία: Ίρις Καραγιάν

Διάρκεια έργου: 40’

Ιδέα - χορογραφία: Ίρις Καραγιάν

Μουσική: Νίκος Βελιώτης

Ερμηνεία: Γιώργος Κοτσιφάκης, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Γιάννης Τσιγκρής

Καλλιτεχνικοί συνεργάτες: Γιώργος Μαραζιώτης, Μπετίνα Παναγιωτάρα

Φωτογραφίες: Ελισάβετ Μωράκη

Παραγωγή: Ομάδα χορού ΖΗΤΑ

Με την οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (2019)

To Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και η διοργανώτρια εταιρεία του Φεστιβάλ DAN.C.CE UNITIVA έχoυν μεριμνήσει για την εφαρμογή των ειδικών μέτρων, βάση των οδηγιών που έχουν δοθεί από τον κρατικό φορέα, στον χώρο διεξαγωγής της διοργάνωσης, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία όλων όσοι θα παρευρεθούν σε αυτήν (θεατές, καλλιτέχνες, εργαζόμενοι).



Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL, με καλλιτεχνική Διευθύντρια τη Φρόσω Τρούσα, διοργανώνεται από το 2008 από την καλλιτεχνική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία DAN.C.CE Unitiva, ενώ από το 2018 απολαμβάνει την υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

To «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του «13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL», υπάρχει μέριμνα για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

Η είσοδος σε όλες τις παραστάσεις είναι δωρεάν.