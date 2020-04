Νέες ημερομηνίες για τις συναυλίες των Machine Head στην Ελλάδα!

Ένα από τα σπουδαιότερα Metal συγκροτήματα όλων των εποχών, οι θρυλικοί Machine Head, γιορτάζουν τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους album Burn My Eyes, με δύο επετειακές συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι Machine Head ιδρύθηκαν το 1991 στο Όουκλαντ της Καλιφόρνια, από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Robb Flynn και τον μπασίστα Adam Duce. Καινοτόμοι αλλά και άξιοι συνεχιστές του thrash metal ιδιώματος, κατάφεραν τόσο να δημιουργήσουν τη δική τους σχολή, ενσωματώνοντας groove metal και nu metal στοιχεία στις πρώιμες κυκλοφορίες τους, όσο και να δώσουν νέα πνοή στον πιο παραδοσιακό metal ήχο με το album τους, The Blackening, το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και επελέγη ως άλμπουμ της δεκαετίας από το αγγλικό Metal Hammer το 2010.

Το πρώτο τους album με τίτλο, Burn My Eyes, κυκλοφόρησε το 1994 και επαναπροσδιόρισε τον σκληρο ήχο, εκτοξεύοντας τους Machine Head στην κορυφή και βάζοντας τα θεμέλια για την καθιέρωση τους ως ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της σύγχρονης Metal σκηνής. Εικοσιπέντε έτη μετά, οι Machine Head γιορτάζουν αυτή την κυκλοφορία ορόσημο με μια επετειακή περιοδεία. Αυτές οι μοναδικές για την ιστορία του συγκροτήματος εμφανίσεις, θα αποτελούνται από δυο μέρη συνολικής διάρκειας τριών ωρών, προσφέροντας στους φίλους του συγκροτήματος μια once in a lifetime εμπειρία.

Το πρώτο μέρος θα λειτουργήσει σαν ένα best of των Machine Head, καθώς οι καλύτερες στιγμές του συγκροτήματος θα παρουσιαστούν ζωντανά από τον frontman και κιθαρίστα Robb Flynn, τον μπασίστα Jared MacEachern και άλλους δύο μουσικούς, που θα ανακοινωθούν σύντομα, στην κιθάρα και τα τύμπανα.

Στο δεύτερο μέρος θα γραφτεί μουσική ιστορία, καθώς ο Robb Flynn θα ενώσει και πάλι τις δυνάμεις του με τα original μέλη της μπάντας, τον κιθαρίστα Logan Mader και τον ντράμερ Chris Kontos, οι οποίοι μαζί με τον μπασίστα Jared MacEachern θα παρουσιάσουν ζωντανά το album Burn My Eyes για πρώτη φορά στην ιστορία του συγκροτήματος.

Οι Machine Head θα εμφανιστούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020, στο Piraeus Academy στην Αθήνα και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020, στο Fix Factory Of Sound στη Θεσσαλονίκη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 - Piraeus Academy, Αθήνα

Διεύθυνση: Πειραιώς 117, Αθήνα 118 54

Τιμή εισιτηρίων: 30 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: Καταστήματα PUBLIC, εκδοτήριο TICKET SERVICES (Πανεπιστημίου 39, εντός στοάς Πεσαμαζόγλου), No Remorse Records (Γαμβέτα 4, Αθήνα 10678), Sirens Records (Νικηταρά 14, Αθήνα 10678), τηλεφωνικά: 210 7234567, ηλεκτρονικά: www.ticketservices.gr & tickets.public.gr

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 - Fix Factory Of Sound, Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη 546 27

Τιμή εισιτηρίων: 28 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: Καταστήματα PUBLIC, εκδοτήριο TICKET SERVICES (Πανεπιστημίου 39, εντός στοάς Πεσαμαζόγλου), Dizzy Dolls (Αιγύπτου 5, Θεσσαλονίκη 54625), Cafe Bar Διώροφον (Κερασούντος 81, Καλαμαριά 55131), τηλεφωνικά: 210 7234567, ηλεκτρονικά: www.ticketservices.gr & tickets.public.gr

Πληροφορίες: 210 6465000 - musicboxproductions.gr