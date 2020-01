Ένας χρόνος iMEdD: 24 ώρες με επίκεντρο τη δημοσιογραφία

24ωρη εκδήλωση με επίκεντρο τη δημοσιογραφία θα γίνει το διάστημα 07 Φεβρουαρίου 9πμ - 08 Φεβρουαρίου 9πμ. Παρασκευή 07/02 – Σάββατο 08/02: To iMEdD – incubator for media education and development, κλείνει ένα χρόνο λειτουργίας, πραγματοποιώντας μία 24ωρη εκδήλωση αφιερωμένη στη δημοσιογραφία και τους ανθρώπους της.

Συζητήσεις με σημαντικούς εκπροσώπους του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, workshops εστιασμένα σε σύγχρονες πρακτικές και εργαλεία, η πολυαναμενόμενη δημοσιογραφική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ “Agora II” του Γιώργου Αυγερόπουλου, ποικίλες παράλληλες δράσεις και πολλή μουσική, θα συνθέσουν το πλαίσιο της φετινής 24ωρης συνάντησης του iMEdD.

Το 2019, περισσότερα από 20 προγράμματα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των 4 ενεργών πυλώνων: Incubator, Ideas Zone, Lab & Bridge, με περισσότερους από 100 εισηγητές, μέντορες και συνεργάτες και περισσότερους από 800 συμμετέχοντες, να έρχονται κοντά, με στόχο την προαγωγή και ενίσχυση της διαφάνειας, την εγκυρότητα και την ανεξαρτησία στη δημοσιογραφία.

Το iMEdD, ένας μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός που δημιουργήθηκε με ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ολοκληρώνει την πρώτη του χρονιά, για να δώσει τη σκυτάλη σε μια ακόμα πιο παραγωγική.

9πμ Παρασκευή 07/02 – 9πμ Σάββατο 08/02

Σταδίου 3Α, Αθήνα, 6ος όροφος (είσοδος μέσα στη στοά)

Πρόγραμμα

09.00-10.00 | Πόρτες Ανοιχτές

10.00-11.00, 11:00-12:00 & 15:00-16:00 | Workshops *

1. Εικονική Πραγματικότητα & 360° Βίντεο στη Δημοσιογραφία, από το ”VR360.gr”

2. Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία Δεδομένων, από το “Center of Investigative Journalism”

3. Εξεύρεση Πόρων για Δημοσιογραφικά Projects, από το “Arena for Journalism”

4. Ψηφιακή Ασφάλεια για Δημοσιογράφους, από το “Free Press Unlimited”

12.00-13.00 | Συζήτηση Ι Δημοσιογραφική δεοντολογία

Διλήμματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι σήμερα.

13.00-14.00 | Διάλειμμα

14.00-15.00 | Συζήτηση Ι Τεχνητή νοημοσύνη και δημοσιογραφία

Οι μηχανές μαθαίνουν να «γράφουν» ειδήσεις

15.30-17.30 | Συζήτηση Ι #TENTWENTY:

Τα σημαντικότερα γεγονότα της δεκαετίας και πώς επηρέασαν τη δημοσιογραφία

17.30-18.00 | Διάλειμμα

18.00-20.00 | Δημοσιογραφική Πρεμιέρα: “AGORA II - Δεσμώτες” του Γιώργου Αυγερόπουλου

20.00-20.30 | Q&A για το “AGORA II - Δεσμώτες” με τον Γιώργο Αυγερόπουλο

20.30-21.00 | 1 χρόνος iMEdD

21.00-22.00 | Your Turn 2

22.00-04.00 | Party & DJ Sets

04.00-07.00 | Movies Night

07.00-09.00 | Πρωινό

Διευθύνουσα Σύμβουλος του iMEdD, Εκτελεστική Διευθύντρια «ΙΣΝ Διάλογοι», είναι η δημοσιογράφος, Άννα Κύνθια Μπουσδούκου.