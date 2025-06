Άννα Γουίντουρ: Αποχωρεί από τη Vogue μετά από σχεδόν 40 χρόνια!

Η θρυλική Άννα Γουίντουρ ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη θέση της διευθύντριας της αμερικανικής Vogue, έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Η είδηση προκάλεσε... σεισμό στον κλάδο, δεδομένης της επιδραστικότητας και της μακροχρόνιας παρουσίας της.

Η ανακοίνωση έγινε το πρωί της Τετάρτης 25 Ιουνίου, όταν η ίδια γνωστοποίησε την απόφασή της στο προσωπικό κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης.

Η Άννα Γουίντουρ στο Gordon Parks Foundation Gala τον περασμένο Μάιο /Φωτογραφία AP Images/Christopher Smith

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Daily Front Row, WWD και Business of Fashion, η είδηση επιβεβαιώθηκε άμεσα. Το Daily Front Row ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έκπληξη! Έπειτα από 37 χρόνια, η Άννα Γουίντουρ παραιτείται από τη θέση της αρχισυντάκτριας του Vogue USA. Ανακοίνωσε την είδηση το πρωί της Τετάρτης στους εργαζομένους».

Παρά την αποχώρησή της από τη βορειοαμερικανική έκδοση, η Γουίντουρ θα συνεχίσει να είναι η παγκόσμια διευθύντρια περιεχομένου της εκδοτικής εταιρείας Conde Nast κι η παγκόσμια εκδοτική διευθύντρια της Vogue, διατηρώντας έτσι την επιρροή της στον διεθνή χώρο της μόδας.

