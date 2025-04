Παναγιώτης Βασιλάκος: Αυτή είναι η μελαχρινή καλλονή αρραβωνιαστικιά του

Στο Happy Day μίλησε ο Παναγιώτης Βασιλάκος, όπου μεταξύ άλλων ανακοίνωσε πως πρόκειται σύντομα να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, καθώς αρραβωνιάζεται με τη σύντροφό του, Ντιάνα Χόμπζιλα.

«Φτιάχνω επιτραπέζια κι έχω μπει και στον χώρο των comics. Δυστυχώς στην Ελλάδα αν κάνεις κάτι τηλεοπτικά, σου βάζουν την ταμπέλα και ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο», ανέφερε αρχικά για τη ζωή του χρόνια μετά την συμμετοχή του στο The Bachelor και την παρουσίαση του ριάλιτι Battle of the Couples.

«Δεν ήταν στόχος μου να μπω στην τηλεόραση. Είχα απορρίψει τηλεοπτικές προτάσεις για πάνελ γιατί με ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο παρουσιαστής. Μου έγιναν προτάσεις και για ριάλιτι με πολύ καλύτερα χρήματα από το Bachelor κι είπα όχι», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Παναγιώτης Βασιλάκος.

Παναγιώτης Βασιλάκος: Η εξομολόγηση για τη σύντροφό του

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, εξομολογήθηκε για πρώτη φορά πως: «Αρραβωνιάζομαι με τη σύντροφό μου, Ντιάνα και κάνουμε ανακαίνιση στο πατρικό μου σπίτι. Είμαστε σε έναν δρόμο να κάνουμε κάτι πιο επίσημο».

Σχετικά με την δημιουργία οικογένειας, δήλωσε: «Για να γίνω πατέρας θα πρέπει να είμαι όσο πιο έτοιμος μπορώ μέσα μου. Τα δικά μου κενά πρέπει να τα έχω καλύψει για να γίνω μπαμπάς. Αυτή η σχέση έχει περάσει πολλά. Το μέταλλο λύγισε, έσπασε και ξανακόλλησε. Όταν είχαμε χωρίσει δεν ξεχάσαμε ότι νιώθουμε ο ένας τον άλλον οικογένεια».

Η σύντροφος του Παναγιώτη Βασιλάκου είναι η Ντιάνα Χόμπζιλα, με την οποία υπήρξε ζευγάρι για πέντε χρόνια, ωστόσο το 2020 χώρισαν, με το μοντέλο να λαμβάνει μέρος στο Bachelor για να βρει την… πραγματική αγάπη. Τελικά, αφού ολοκληρώθηκε το παιχνίδι και χώρισε από την Νικολέττα Τσομπανίδου, οι δυο τους με την Ντιάνα επανασυνδέθηκαν το 2022 κι από την ημέρα εκείνη είναι αχώριστοι.

