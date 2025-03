Διάσημη ξένη ροκ μπάντα έβγαλε ρεμπέτικο τραγούδι - Ακούστε το!

Η ροκ μπάντα Franz Ferdinand επανήλθε δυναμικά με το νέο άλμπουμ Τhe Human Fear («Ανθρώπινος Φόβος»), το οποίο περιέχει 11 δυναμικά κομμάτια, καθώς και μία... έκπληξη για τους Έλληνες φαν του συγκροτήματος, αφού ο νέος τους δίσκος περιλαμβάνει ένα ελληνικότατο τραγούδι, με ρεμπέτικες επιρροές!

Οι indie ροκ Franz Ferdinand (που πήραν το όνομά τους από ένα… άλογο κούρσας, τον Αρχιδούκα Φερδινάνδο) βρίσκονται σίγουρα στα καλύτερά τους και, όπως δήλωσαν, βρίσκονται και πιο κοντά σε αυτό που τους αντιπροσωπεύει ως μπάντα!

Στο «The Human Fear», το οποίο ηχογραφήθηκε στα στούντιο AYR στη Σκωτία και την παραγωγή ανέλαβε ο Mark Ralph, τα τραγούδια έχουν τη χαρακτηριστική ποπ αισθητική των Franz Ferdinand, όμως ένα από αυτά ξεχωρίζει περισσότερο... Γιατί; Γιατί αφορά σε ένα τραγούδι με ρεμπέτικες επιρροές στο οποίο ο frontman του συγκροτήματος, Alex Kapranos, τραγουδά ελληνικά!

Πρόκειται για το τραγούδι «Black Eyelashes» (Μαύρες Βλεφαρίδες), στο οποίο ο Alex θυμάται την ελληνική του καταγωγή και την αγάπη του για το ρεμπέτικο, τραγουδώντας κάποιους στίχους στα ελληνικά με τη συνοδεία μπουζουκιού. Το κόνσεπτ του άλμπουμ σχετίζεται με την έννοια των φόβων, οπότε εδώ ο Alex, ως τυπικό παιδί μεταναστών (από τον Πειραιά), σχολιάζει θέματα ταυτότητας. Πού ανήκει; Ποιες είναι οι ρίζες του; Ποιος λαός τον αγκαλιάζει και τον αποδέχεται; Πόσο Έλληνας αισθάνεται;

Ενώ μέσα στο τραγούδι της γνωστής μπάντας αναφέρεται το Κολωνάκι, η Ομόνοια, το Ψυρρή και στο ρεφρέν ακούμε: «Δεν είσαι Έλληνας, όχι δεν μιλάς, Γιατί; Γιατί δεν μιλάς;».

Στις 11 Σεπτεμβρίου αναμένουμε να το ακούσουμε και live στην Αθήνα, αφού οι Franz Ferdinand θα δώσουν μια και μοναδική συναυλία, στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Franz Ferdinand: «Black Eyelashes» – Οι στίχοι

As I walked through Κολωνάκι

And the scent of πορτοκάλι

Saw the snake of Αμπελάκη

In the trees of green φιστίκια

Black eyelashes wait for me

Black eyelashes come back

Dark memories retract

Black eyelashes

Drown the moon and flood the night with

Black eyelashes come back

Dark wings of bees attack

Black eyelashes

Char my heart of anthracite

When I got back to Αθήνα

Saw the night cats of Ομόνοια

As I walked down to Ψυρρή

I turn a corner where your

Black eyelashes wait for me

Black eyelashes come back

Dark memories retract

Black eyelashes

Drown the moon and flood the night with

Black eyelashes come back

Dark wings of bees attack

Black eyelashes

Char my heart of anthracite

Δεν είσαι Έλληνας

Οχι δεν μιλάς

Γιατί; Γιατί δεν μιλάς;

Black eyelashes come back

Dark memories retract

Black eyelashes

Drown the moon and flood the night with

Black eyelashes come back

Dark wings of bees attack

Black eyelashes

Char my heart of anthracite

Μιλώντας για το άλμπουμ, o Alex αναφέρει: «Η δημιουργία αυτού του δίσκου ήταν μια από τις πιο αναζωογονητικές εμπειρίες που είχα, αλλά ο τίτλος του είναι “The Human Fear”. Ο φόβος σου θυμίζει ότι είσαι ζωντανός. Νομίζω ότι όλοι είμαστε εθισμένοι κατά κάποιο τρόπο στο συναίσθημα που μπορεί να μας προκαλέσει. Το πώς αντιδρούμε σε αυτό δείχνει πόσο άνθρωποι είμαστε. Ορίστε, λοιπόν, ένα σωρό τραγούδια που αναζητούν τη συγκίνηση του να είσαι άνθρωπος μέσω των φόβων. Όχι, ότι θα το προσέξετε απαραίτητα με την πρώτη ακρόαση».

Alex Kapranos: Συμμετείχε στη μουσική παράσταση «Τα Ματόκλαδά Σου Λάμπουν» - Τα πειράγματα του Γιάννη Κότσιρα

Ο Alex Kapranos συμμετείχε μαζί με τους υπόλοιπους τραγουδιστές της εμβληματικής μουσικής παράστασης «Τα Ματόκλαδά Σου Λάμπουν», τραγουδώντας στα ελληνικά. Τότε, όπως υποστηρίζουν διάφορα δημοσιεύματα, ο Γιάννης Κότσιρας, τον πείραξε ευγενικά για την ερμηνεία του, ενώ ο μεσαίος γιος του Μάρκου Βαμβακάρη, του έδωσε ένα νεύμα στήριξης. Ο Alex είχε διαβάσει και αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία «Markos Vamvakaris: Autobiography», που είχε κυκλοφορήσει και στα αγγλικά.

Ο frontman των Franz Ferdinand γεννήθηκε το 1972 στο Almondsbury του South Gloucestershire, από πατέρα Έλληνα και όταν ήταν 7 ετών μετακόμισε στη Σκωτία. Όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή του: «Αν πρόκειται να κάνεις μουσική, τότε δεν υπάρχει λόγος να αποφεύγεις την ταυτότητά σου ή να ντρέπεσαι για το ποιος είσαι», ενώ τον Ιούνιο του 2015 συμμετείχε στο Barbican Hall του Λονδίνου σε ένα τιμητικό αφιέρωμα στον Έλληνα τραγουδοποιό και σύμβολο του ρεμπέτικου, Μάρκο Βαμβακάρη, αποδεικύοντας την αγάπη του για την ελληνική καταγωγή του και το ρεμπέτικο.

