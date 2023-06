Pink: Θαυμάστριά τής πέταξε τις στάχτες της μητέρας της στη σκηνή

Πολλά περίεργα «δώρα» έχουμε δει κατά καιρούς να δέχονται διάσημοι τραγουδιστές στη σκηνή, την ώρα που τραγουδούν, όμως μία θαυμάστρια της Pink το πήγε σε άλλο επίπεδο!

Συγκεκριμένα, το «δώρο» που έλαβε σε πρόσφατη εμφάνισή της έγινε viral, καθώς ήταν… ένα σακουλάκι με τέφρα!

Κατά τη διάρκεια του σόου της στο Hyde Park του Λονδίνου, η 42χρονη τραγουδίστρια της ποπ, ξαφνιάστηκε όταν κάποια από τις θαυμάστριές της, της έδωσε ένα σακουλάκι με απομεινάρια καύσης!

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! 😭😂 pic.twitter.com/OkL4762fEs