Αγγελική Δαλιάνη: Η φωτογραφία με την αδερφή της που θα γίνει μαμά!

Ευχάριστα είναι τα νέα για την Αγγελική Δαλιάνη, που το απόγευμα της Τετάρτης ανακοίνωσε μια χαρμόσυνη είδηση στο προφίλ της στο Instagram.

Η ηθοποιός και σύζυγος του Μάνου Παπαγιάννη που τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί στην ανατροφή των δύο παιδιών της, το τελευταίο διάστημα έχει επιστρέψει δυναμικά στα social media, κάνοντας καθημερινά αναρτήσεις.

Η Αγγελική Δαλιάνη με τον σύζυγό της, Μάνο Παπαγιάννη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πριν από λίγες ώρες δημοσίευσε μια φωτογραφία με την αγαπημένη της αδελφή, Παναγιώτα, η οποία διανύει τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Στο τρυφερό στιγμιότυπο, η Αγγελική Δαλιάνη χαϊδεύει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της αδερφής της, γράφοντας: «Της αδερφής μου το παιδί είναι δυο φορές παιδί μου!!! Baby boy is on the way!!! Κι εγώ θα γίνω θεία».

