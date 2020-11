Όλοι μιλούν για την καυτή εμφάνιση της Jennifer Lopez στα βραβεία AMA

Βίντεο AP

Όλοι μιλούν για την εμφάνιση της Jennifer Lopez στη σκηνή των βραβείων AMA, το βράδυ της Κυριακής 23/11/2020 και όχι άδικα! Η Λατίνα σούπερ σταρ εμφανίστηκε με μαύρο, διάφανο – σχεδόν ανύπαρκτο, θα λέγαμε- κορμάκι

Η 51χρονη performer ανέβηκε στη σκηνή και μαζί με τον αγαπημένο της νεολαίας– επίσης Λατίνο- καλλιτέχνη, Maluma ερμήνευσαν το καινούριο τους τραγούδι “Pa’ Ti + Lonely”.

There are no words. Only fire emojis.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥@JLo x @maluma x #AMAs pic.twitter.com/2Ur6O9FfiW