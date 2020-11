Στολίσαμε κι εμείς! #καραντίνα #στολισμος #χριστουγεννιάτικοδέντρο #μπουρδουμακι @lenakidrs 🎄#αγαπη #οικογενεια #ασφάλεια

A post shared by Alexandros Bourdoumis (@abourdoumis) on Nov 12, 2020 at 3:46am PST