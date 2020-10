Το όμορφο αγόρι είναι Έλληνας τραγουδιστής και σήμερα έχει τα γενέθλιά του!

Επειδή πολλοί με ρωτάτε ποια είναι η άποψη μου για τα μέτρα που βιώνουμε εν μέσω πανδημίας όσον αφορά τον κλάδο μας και την νυχτερινή ζωή γενικότερα, θα προσπαθήσω μέσα σε λίγες γραμμές να σας πω την γνώμη μου. Οι ειδικοί και το κράτος είναι αυτοί που έχουν ανά πάσα στιγμή τα δεδομένα της επιδημίας κι έχω εμπιστοσύνη ότι παίρνουν αποφάσεις που ειναι αναγκαίες για την υγεία όλων μας. Για αυτό και από την αρχή θεώρησα χρέος μου να συμμορφωθούν όλες οι εμφανίσεις μου με τους κανόνες, με οποιοδήποτε κόστος. Όμως, αυτό που με στεναχωρεί σήμερα είναι πως πληρώνουμε με οριζόντια μέτρα και ολικές απαγορεύσεις το γεγονός ότι κάποιοι αψήφησαν την κοινή προσπάθεια, δεν κράτησαν τις αποστάσεις, άλλαξαν δήθεν τα ωράρια, έβαλαν υπεράριθμους, κλπ. Το θεωρώ άδικο και αδυναμία του κράτους να καταδικάζεται ένας ολόκληρος κλάδος σε καταστροφή (καλλιτέχνες, μουσικοί, σερβιτόροι, τεχνικοί, προμηθευτές, παρκαδόροι, κοκ) επειδή δεν τηρήθηκαν οι κανόνες το ίδιο ευλαβικά από όλους, ενώ θα έπρεπε.

