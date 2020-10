Αποστολία Ζώη: Εξηγεί τι σηματοδοτεί ο Οκτώβριος για εκείνη!

Πάντα ο Οκτώβρης για μένα σηματοδοτεί μία έναρξη. Σαν να είναι πρωτοχρονιά. Νέοι στόχοι, δημιουργία, σχέδια.. Αλλά αυτά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα.. Αυτό που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι μια σκέψη που τρυγιρίζει στο μυαλό μου όλη μέρα. Το πιο σημαντικό τελικά για να μπορείς να αξιοποιείς το χρόνο σου στο 100% είναι να ζεις το τώρα.. Ούτε παρελθοντολογια ούτε μελλοντολογια.. Waste of time! Ανασύρω τις πληροφορίες του παρελθόντος για να γίνω καλύτερη στο παρον και κάνω όνειρα για το μέλλον για να έχω την ενέργεια στο τώρα μου.Ζω το τωρα! Δηλώνω παρών! Καλό μήνα!!❤️

