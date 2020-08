Το μήνυμα της Εβελίνας Παπούλια για τον κορωνοϊό:Είναι ο αόρατος εχθρός μας

Ένα υπέροχο καλοκαίρι ! Εύχομαι με σύνεση να έχουμε και έναν υπέροχο χειμώνα... προσοχή και αγάπη στους συνανθρώπους μας! Ο COVID-19 υπάρχει γύρω μας... μην το ξεχνάμε... είναι ο αόρατος εχθρός μας δυστυχώς... Να μου προσέχετε φιλαράκια μου 💋💚 #love #bliss #bountiful #truthismyessence #satnam #namaste

