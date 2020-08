Πρεζεράκου: Η απάντησή της στις φήμες που τη θέλουν ζευγάρι με τον Mακρή

Στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι #ΝΟΤ» μίλησε η Έρρικα Πρεζεράκου. Η ίδια αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συμμετοχή στο Just the 2 of us, αλλά διέψευσε και τις φήμες που την θέλουν να είναι ζευγάρι με τον Άρη Μακρή.

«Ήταν λίγο ιδιαίτερη η συνθήκη του J2us γιατί μπήκα καθαρά για να περάσω καλά και να βρω χαρά. Είχα δύο πτυχία κι είχα πραγματικά κουραστεί πολύ κι ήθελα κάτι πιο χαρούμενο. Αισθάνθηκα απλά ότι μπαίνοντας σε αυτήν τη διαδικασία, ήταν λίγο μπερδεμένη ενέργεια. Ήταν μία πάρα πολύ ιδιαίτερη διαδικασία γιατί αρχικά έμαθα ότι μπορώ να τραγουδήσω έξω από το μπάνιο μου. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή επειδή γνώρισα ανθρώπους που νιώθω ότι τους έχω στη ζωή μου, όπως τον Άρη όπου νιώθω ότι είναι ο μικρός μου αδερφός κι έχουμε πολύ καλή σύνδεση.

Νομίζω ότι ήταν σαν να ήθελα να κάνω τόσα πολλά πράγματα αλλά δεν γινόταν. Οπότε μου έδωσε κάπως ένα ερέθισμα εσωτερικό κι είπα οκ μπορούμε να το κάνουμε και έξω από το J2US αυτό», είπε η Έρρικα Πρεζεράκου για τη συμμετοχή της στο μουσικό σόου.

Όσον αφορά τις φήμες που την θέλουν ζευγάρι με τον Άρη Μακρή ανέφερε: «Ούτε καν. Αρχικά δεν το ήξερα αλλά νομίζω ότι κάποιος που ξέρει εμένα ή τον Άρη, δεν υπάρχει αυτό στο πεδίο μας. Νιώθω σαν να βρήκα έναν μικρό αδερφό».